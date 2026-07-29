/संसद में सरकार ने बताई सच्चाई! 3 सैटेलाइट्स के भरोसे भारत का GPS NavIC, ISRO ने बनाया मास्टरप्लान

भारत का अपना GPS कहा जाने वाले स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NavIC नाविक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की संख्या कम होने के कारण यह फिलहाल लोकेशन बताने में असमर्थ हो गया है. नेविगेशन और लोकेशन सर्विस देने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है. ISRO ने इस स्थिति से निपटने और भारत के अपने नेविगेशन नेटवर्क को फिर से रफ्तार देने के लिए बैक-टू-बैक नए सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग का मास्टरप्लान तैयार कर लिया है.
केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि NavIC फिलहाल अकेले यानी स्टैंडअलोन नेविगेशन और लोकेशन सर्विस देने में सक्षम नहीं है.
लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि IRNSS-1F सैटेलाइट की 10 साल की मिशन अवधि पूरी होने के बाद, अब NavIC के पास सिर्फ तीन सैटेलाइट्स IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 ही एक्टिव बचे हैं. केंद्रीय मंत्री ने यह साफ किया है कि किसी भी नेविगेशन सिस्टम को अपने दम पर बेसिक लोकेशन सर्विस देने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है. इसलिए NavIC फिलहाल अकेले लोकेशन सर्विस नहीं दे सकता, हालांकि इसकी टाइमिंग सर्विस पूरी तरह से काम कर रही है.
सरकार ने यह भी कहा है कि इस स्थिति से आम यूजर्स या डिफेंस सेक्टर पर कोई बड़ा खतरा या रुकावट नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि NavIC को अब मल्टी-कॉन्स्टेलेशन GNSS एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मतलब है कि यह GPS अमेरिका, Galileo यूरोप और GLONASS रूस जैसे दुनिया के दूसरे नेविगेशन सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहा है. भारतीय सशस्त्र बल भी अपनी जरूरतों के लिए इसी मिक्स्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं.
इस समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तेजी से काम कर रहा है.
NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है.
NVS-04 और NVS-05 ये सैटेलाइट्स अपने निर्माण के आखिरी चरण में हैं और जल्द ही लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे.
ISRO अब अपनी दूसरी पीढ़ी के NavIC नेटवर्क को मजबूत करने में लगा है. साल 2023 में NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके बाद के NVS-02 मिशन में प्रोपल्शन संबंधी तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था.
नए सैटेलाइट्स के लॉन्च होने के बाद NavIC का नेटवर्क फिर से मजबूत हो जाएगा और भारत पूरे देश में तथा अपनी सीमाओं से 1,500 किलोमीटर बाहर तक अपनी स्वदेशी नेविगेशन सर्विस पूरी क्षमता के साथ दे सकेगा.