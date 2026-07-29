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संसद में सरकार ने बताई सच्चाई! 3 सैटेलाइट्स के भरोसे भारत का GPS NavIC, ISRO ने बनाया मास्टरप्लान

भारत के अपने NavIC सैटेलाइट सर्विस को लेकर संसद में सरकार ने बड़ी बात कही है. सैटेलाइट्स की संख्या कम हो कर 3 रह जाने से यह फिलहाल अकेले लोकेशन बताने में सक्षम नहीं है. इस समस्या को दूर करने के लिए ISRO ने बड़ी तैयारी की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:06 PM IST
संसद में सरकार ने बताई सच्चाई! 3 सैटेलाइट्स के भरोसे भारत का GPS NavIC, ISRO ने बनाया मास्टरप्लान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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