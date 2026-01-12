Advertisement
trendingNow13071774
Hindi Newsविज्ञानएक झटके में गए 800 करोड़... ISRO को लगा बड़ा झटका; ऑर्बिट में नहीं पहुंचे अन्वेषा और 15 सैटलाइट्स

एक झटके में गए 800 करोड़... ISRO को लगा बड़ा झटका; ऑर्बिट में नहीं पहुंचे अन्वेषा और 15 सैटलाइट्स

PSLV-C62 mission failure: ISRO का PSLV-C62 मिशन असफल रहा, जिससे DRDO का अन्वेषा सैटेलाइट और 15 अन्य सैटेलाइट्स सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए. यह लगातार दूसरी बार तीसरे स्टेज की समस्या के कारण बड़ा तकनीकी और आर्थिक नुकसान साबित हुआ है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक झटके में गए 800 करोड़... ISRO को लगा बड़ा झटका; ऑर्बिट में नहीं पहुंचे अन्वेषा और 15 सैटलाइट्स

PSLV-C62 mission failure: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा है. PSLV-C62 मिशन, जो 2026 की पहली लॉन्चिंग थी, सफल नहीं हो पाया. रॉकेट ने सुबह 10:18 बजे लिफ्टऑफ किया, लेकिन तीसरे स्टेज में गंभीर समस्या आ गई. फ्लाइट पाथ बदल गया और रोल रेट में गड़बड़ी हुई, जिससे रॉकेट जरूरी स्पीड हासिल नहीं कर पाया.

इस असफलता का सीधा नतीजा यह हुआ कि मुख्य पेलोड, DRDO का अन्वेषा सैटेलाइट, और 15 अन्य सह-यात्री सैटेलाइट्स सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए. ये सभी सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में खो चुके हैं या वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गए हैं. ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने बताया कि तीसरे स्टेज का प्रदर्शन शुरू में सामान्य था, लेकिन बाद में रोल रेट और फ्लाइट पाथ में गड़बड़ी देखी गई है. फिलहाल डेटा का विश्लेषण चल रहा है.

PSLV-C62 की समस्या तीसरे स्टेज में आई, जो सॉलिड फ्यूल मोटर है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोल रेट में अचानक बदलाव और फ्लाइट पाथ से विचलन हुआ, इसके संभावित कारण सॉलिड मोटर में प्रेशर ड्रॉप, नोजल कंट्रोल में गड़बड़ी या वाइब्रेशन/कंट्रोल सिस्टम में खराबी हो सकते हैं. यह लगातार दूसरी बार है जब PSLV के तीसरे स्टेज में समस्या आई है. इससे पहले मई 2025 में PSLV-C61 में भी तीसरे स्टेज की समस्या की वजह से EOS-09 सैटेलाइट खो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मिशन का आर्थिक और तकनीकी नुकसान भी बहुत बड़ा है. PSLV लॉन्च की लागत लगभग 250–300 करोड़ रुपये थी. मुख्य सैटेलाइट अन्वेषा की लागत 200-400 करोड़ रुपये और 15 सह-यात्री सैटेलाइट्स की कुल लागत 100-200 करोड़ रुपये है. कुल मिलाकर 500–800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसके अलावा, DRDO और रक्षा मंत्रालय के लिए भी यह झटका है, क्योंकि अन्वेषा सैटेलाइट सीमा निगरानी और खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण था.

विशेषज्ञों का कहना है कि PSLV अब भी विश्वसनीय रॉकेट है, लेकिन लगातार फेलियर के बाद सुधार और टेस्टिंग जरूरी है. ISRO ने फेलियर एनालिसिस कमिटी बना दी है और सभी आंकड़ों की जांच कर रही है. भविष्य के मिशनों जैसे गगनयान और चंद्रयान पर भी असर पड़ सकता है. ISRO ने भरोसा जताया है कि इस असफलता से सीख लेकर भविष्य में और मजबूत तैयारी की जाएगी.
यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

ISRO

Trending news

करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए