एक झटके में गए 800 करोड़... ISRO को लगा बड़ा झटका; ऑर्बिट में नहीं पहुंचे अन्वेषा और 15 सैटलाइट्स

PSLV-C62 mission failure: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा है. PSLV-C62 मिशन, जो 2026 की पहली लॉन्चिंग थी, सफल नहीं हो पाया. रॉकेट ने सुबह 10:18 बजे लिफ्टऑफ किया, लेकिन तीसरे स्टेज में गंभीर समस्या आ गई. फ्लाइट पाथ बदल गया और रोल रेट में गड़बड़ी हुई, जिससे रॉकेट जरूरी स्पीड हासिल नहीं कर पाया.

इस असफलता का सीधा नतीजा यह हुआ कि मुख्य पेलोड, DRDO का अन्वेषा सैटेलाइट, और 15 अन्य सह-यात्री सैटेलाइट्स सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए. ये सभी सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में खो चुके हैं या वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गए हैं. ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने बताया कि तीसरे स्टेज का प्रदर्शन शुरू में सामान्य था, लेकिन बाद में रोल रेट और फ्लाइट पाथ में गड़बड़ी देखी गई है. फिलहाल डेटा का विश्लेषण चल रहा है.

PSLV-C62 की समस्या तीसरे स्टेज में आई, जो सॉलिड फ्यूल मोटर है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोल रेट में अचानक बदलाव और फ्लाइट पाथ से विचलन हुआ, इसके संभावित कारण सॉलिड मोटर में प्रेशर ड्रॉप, नोजल कंट्रोल में गड़बड़ी या वाइब्रेशन/कंट्रोल सिस्टम में खराबी हो सकते हैं. यह लगातार दूसरी बार है जब PSLV के तीसरे स्टेज में समस्या आई है. इससे पहले मई 2025 में PSLV-C61 में भी तीसरे स्टेज की समस्या की वजह से EOS-09 सैटेलाइट खो गया था.

इस मिशन का आर्थिक और तकनीकी नुकसान भी बहुत बड़ा है. PSLV लॉन्च की लागत लगभग 250–300 करोड़ रुपये थी. मुख्य सैटेलाइट अन्वेषा की लागत 200-400 करोड़ रुपये और 15 सह-यात्री सैटेलाइट्स की कुल लागत 100-200 करोड़ रुपये है. कुल मिलाकर 500–800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसके अलावा, DRDO और रक्षा मंत्रालय के लिए भी यह झटका है, क्योंकि अन्वेषा सैटेलाइट सीमा निगरानी और खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण था.

विशेषज्ञों का कहना है कि PSLV अब भी विश्वसनीय रॉकेट है, लेकिन लगातार फेलियर के बाद सुधार और टेस्टिंग जरूरी है. ISRO ने फेलियर एनालिसिस कमिटी बना दी है और सभी आंकड़ों की जांच कर रही है. भविष्य के मिशनों जैसे गगनयान और चंद्रयान पर भी असर पड़ सकता है. ISRO ने भरोसा जताया है कि इस असफलता से सीख लेकर भविष्य में और मजबूत तैयारी की जाएगी.

