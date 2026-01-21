ISRO: समंदर के 6000 मीटर नीचे क्या खोजने जा रहा है भारत? इस मिशन से दुनिया के दिग्गजों की उड़ी नींद

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानISRO: समंदर के 6000 मीटर नीचे क्या खोजने जा रहा है भारत? इस मिशन से दुनिया के दिग्गजों की उड़ी नींद

ISRO Samudrayaan: भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक नया मिशन शुरू किया है. इस मिशन की वजह से भारत अब उन खास देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के नीचे इंसानों को भेजने वाली तकनीक है. अब तक यह सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे बड़े देशों के पास ही थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:49 AM IST
Science News: भारत का गहरे समुद्र को खोजने वाला मिशन अब तेजी के साथ आगे बढ़  रहा है. NIOT अपनी मत्स्य-6000 पनडुब्बी को मई 2026 में पहली बार समुद्र में उतारने की तैयारी कर रहा है. इसका पहला लक्ष्य है 500 मीटर की गहराई तक जाना जो एक ट्रायल होगा. इस मिशन का आखिरी लक्ष्य इंसानों को समुद्र के 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाना है. चेन्नई में इंजीनियर 25 टन की इस भारी-भरकम परडुब्बी को तैयार करने में जुटे हैं. पहले छोटे-छोटे कई ट्रायल होने थे लेकिन अब टीम सीधे 500 मीटर की गहराई पर परीक्षण करेगी. 

भारत के लिए क्यों जरूरी है यह मिशन?
इस मिशन का काम इतनी तेजी से पूरा होना यह दिखाता है कि भारत को अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा है. इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में हुई थी जिस पर सरकार लगभग 4,077 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. यब पनडुब्बी पूरी तरह भारत में डिजाइन की गई है. इससे भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास समुद्र के नीचे इंसान भेजने की तकनीक है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे मिला 1700 साल पुराना रोमन खजाना, गोताखोरों के हाथ लगा 50,000 सिक्कों का जखीरा

क्या है समुद्रयान?
समुद्रयान Ministry of Earth Sciences का एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है जिसमें मत्स्य-6000 नाम की खास पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाएगा. यह पनडुब्बी टाइटेनियम से बनी है और इसमें एक साथ तीन लोग बैठ सकते हैं. यह मशीन पानी के नीचे लगातार 12 घंटे तक काम कर सकती है और इमरजेंसी में इसमें 96 घंटे तक का बैकअप है. इसे सागर निधि नाम के समुद्री जहज के गहराई में उतारा जाएगा.

यह भी पढ़ें: कुछ ही दिनों में लगेगा साल का सबसे खास सूर्य ग्रहण, जब 'रिंग ऑफ फायर' में बदल जाएगा सूर्य

इस मिशन से भारत को क्या फायदा होगा?
मई 2026 में होने वाला यह परीक्षण भारत के लिए बहुत ही जरूरी है. अगर यह सफल रहा तो 2026 या 2027 के अंत तक भारत समुद्र की 6,000 मीटर की गहराई तक पहुंच जाएगा. इससे समुद्र की गहराई में माइनिंग, मौसम की जानकारी जुटाना और भविष्य में समुद्री पर्यटन शुरू करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने समुद्र में मछली पालन की नई तकनीक भी बनाई है जिससे खाने-पीने की चीजों की कमी दूर होगी. 

author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

