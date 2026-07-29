/Monsoon Alert: असम डूबा, मध्य भारत में आफत! क्या समंदर में आ रहा है एक और तूफान? ISRO तस्वीरों से खुला बड़ा राज

देश भर में मानसून के बादल छाए हुए हैं और कई राज्यों में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. असम में बाढ़ ने लोगों के घरों को डुबो दिया है. चारों ओर पानी-पानी देखकर लोगों के मन में यही डर सता रहा है कि क्या समंदर में कोई नया और खतरनाक तूफान पनप रहा है? लेकिन इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष से जो तस्वीरें भेजी हैं, उन्होंने मौसम के इस पूरे गणित को साफ कर दिया है.
मौसम विज्ञान और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है. सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों के अनुसार, यह कोई नया या अलग तूफान नहीं, बल्कि वही पुराना सिस्टम है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है. लेकिन राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों ही जगह फिलहाल किसी नए चक्रवाती तूफान के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं.
ISRO के मौसम सैटेलाइट INSAT-3DR से ली गई नई इंफ्रारेड तस्वीरों जो 29 जुलाई को सुबह 4:45 से 5:12 बजे के बीच ली गईं से मौसम का हाल पता चल रहा है. यह सैटेलाइट लाइट की जगह बादलों के तापमान को रीड करता है.
सफेद और हल्का गुलाबी रंग
यह -70 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडे बादलों के ऊपरी हिस्सों को दिखाता है, जो बहुत ही भारी और तेज बारिश का संकेत है.
हरा और लाल रंग
यह कम ऊंचाई वाले, हल्के बादलों को दिखाता है.
सैटेलाइट फ्रेम में दो मुख्य बातें सामने आई हैं.
पहला बड़ा हिस्सा
छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों के ऊपर सफेद और गुलाबी बादलों का बड़ा जमावड़ा है. यही डीप डिप्रेशन बारिश का मुख्य केंद्र है.
दूसरा हिस्सा
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पास एक अलग ब्राइट पैच यानी सफेद धब्बा दिखाई दे रहा है. यह नया तूफान नहीं है, बल्कि वही पुराना सिस्टम अरब सागर से नमी खींचकर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकरा रहा है, जिससे बारिश हो रही है.
IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ यह डीप डिप्रेशन अब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.
मानसून डिप्रेशन का इतनी धीमी गति से आगे बढ़ना सामान्य है. इसी धीमी रफ्तार के कारण यह किसी एक इलाके के ऊपर काफी समय तक टिककर भारी बारिश कराता है.
इसका जवाब है नहीं. बंगाल की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा, जहां चार दिन पहले यह डिप्रेशन बना था, अब शांत हो चुका है. वहां केवल बिखरे हुए बादल हैं, कोई नया घूमता हुआ चक्रवात नहीं है. सैटेलाइट डेटा बताता है कि बंगाल की खाड़ी में फिलहाल ऐसा कोई बंद घुमावदार सिस्टम नहीं है.
सैटेलाइट इमेज में मध्य और उत्तरी अरब सागर का इलाका गहरे नीले रंग में दिख रहा है, जिसका मतलब है कि वहां का समंदर गर्म है और ऊपर बादल न के बराबर हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में अरब सागर के ऊपर जो ऊपरी हवा का चक्रवाती घुमाव देखा गया था, वह भी अब कमजोर हो चुका है. वह कोई तूफान नहीं था और अब पूरी तरह खत्म हो रहा है.
अगले कुछ दिनों में जैसे-जैसे यह सिस्टम और कमजोर होगा, भारी बारिश का दौर धीरे-धीरे धीमा पड़ने लगेगा. हालांकि जो नमी यह सिस्टम खींच चुका है, उसकी वजह से कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें पड़ती रहेंगी. दोनों समुद्रों में कोई नया चक्रवात न बनने के कारण, इस सिस्टम के खत्म होने के बाद फिलहाल किसी नए बड़े तूफान का खतरा नहीं है.