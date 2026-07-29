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Monsoon Alert: असम डूबा, मध्य भारत में आफत! क्या समंदर में आ रहा है एक और तूफान? ISRO तस्वीरों से खुला बड़ा राज

तेज बारिश और कई जगहों पर बाढ़ ने लोगों को प्रभावित किया है. असम से लेकर मध्य भारत तक पानी-पानी होने से समंदर में नए तूफान का डर सता रहा है. हालांकि, ISRO के INSAT-3DR सैटेलाइट की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी नए चक्रवात का खतरा नहीं है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:40 PM IST
Monsoon Alert: असम डूबा, मध्य भारत में आफत! क्या समंदर में आ रहा है एक और तूफान? ISRO तस्वीरों से खुला बड़ा राज
Image Credit: IMD and Windy

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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