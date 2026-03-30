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Hindi Newsविज्ञानआसमान में बादलों की किलेबंदी! ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए होश; जानिए कब तक थमेगा कुदरत का कोहराम

आसमान में बादलों की 'किलेबंदी'! ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए होश; जानिए कब तक थमेगा 'कुदरत का कोहराम'

India Weather Satellite Pics: आज देश के कई हिस्सों में आसमान का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. विज्ञान की भाषा में कहें तो यह केवल बेमौसम बारिश नहीं है, बल्कि वायुमंडल में मची एक थर्मोडायनामिक हलचल है, जिसका असर अगले 48 घंटों तक रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से भी आज आप मौसम के मिजाज को डिकोड कर सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:15 AM IST
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आसमान में बादलों की 'किलेबंदी'! ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाए होश; जानिए कब तक थमेगा 'कुदरत का कोहराम'

India Weather Satellite Pics: इस समय कुदरत का अजब गजब खेल चल रहा है. कैलेंडर कह रहा है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह खिड़की के बाहर का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है. दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक, आज सुबह की शुरुआत सूरज की तपिश से नहीं, बल्कि घने बादलों और ठंडी हवाओं के साथ हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जिसका मतलब है कि दिन चढ़ने के साथ मौसम और भी रोमांचक हो सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर से आ रही नमी के बीच 'आसमानी टक्कर' होने वाली है. इससे धूल भरी आंधी, कड़कती बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है. आइए, समझते हैं आज के मौसम का 'पश्चिमी' कनेक्शन और क्यों आसमान से गिर सकते हैं ओले?

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का 'ट्रिपल अटैक'

वैज्ञानिकों के अनुसार, आज जो आप बारिश और ओले देख रहे हैं, उसका असली विलेन हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) में छिपा हुआ है. वहां से उठी नमी वाली हवाएं (Caspian और Black Sea से पानी सोखकर) जेट स्ट्रीम के जरिए भारत पहुंची हैं. आज एक नहीं, बल्कि तीन सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए हैं. इसे 'कॉन्फ्लुएंस जोन' कहते हैं, जहां ठंडी हवाएं और अरब सागर से आ रही गर्म नमी वाली हवाएं आपस में टकरा रही हैं. इसी 'टकराव' से आज बिजली कड़क सकती है.

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सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

INSAT-3DR और अन्य मौसम सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के ऊपर बादलों की 'सफेद चादर' दिखाई दे रही है. तस्वीर के ऊपरी हिस्से (जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर) में बादलों का सबसे घना और सफेद जमावड़ा है. बादलों का पैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान और दिल्ली की ओर बढ़ा है. यह भूमध्य सागर से नमी लेकर आया है. आज सोमवार को इसका सबसे खतरनाक हिस्सा दिल्ली और राजस्थान के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसरो की तस्वीरों में बादलों की चमक बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.

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क्यों हो सकती है ओलावृष्टि?

मौसम विभाग (IMD) ने आज कई इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जमीन की गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है (Updraft), तब वह बादलों में मौजूद पानी की बूंदों को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है, जहां तापमान शून्य से नीचे होता है. वहां ये बूंदें जम जाती हैं. इसके बाद हवा का झोंका इन्हें बार बार ऊपर नीचे उछालता रहता है, जिससे इन पर बर्फ की परतें चढ़ती जाती हैं. जब ये भारी हो जाती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण इन्हें 'ओलों' के रूप में जमीन पर गिरा देता है.

यह 'ग्लोबल वार्मिंग' है या 'क्लाइमेट शिफ्ट'?

आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि इस समय इसे 35 डिग्री होना चाहिए था. वैज्ञानिक इसे 'वेदर शिफ्ट' कह रहे हैं. आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों की वजह से जेट स्ट्रीम नीचे की ओर खिसक रही है, जिससे ठंडी हवाएं भारत के मैदानी इलाकों तक आ रही हैं. इससे दिल्ली की हवा (AQI) तो आज 'शानदार' श्रेणी में है, लेकिन किसानों के लिए यह सोमवार भारी पड़ रहा है क्योंकि गेहूं की तैयार फसल कटाई के इंतजार में भीग रही है.

क्यों बार बार बदल रहा मौसम का मिजाज?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हो रहा है. हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में हवा का दबाव बदल रहा है, जिससे कई इलाकों में बारिश और नमी वाली हवाएं चल रही हैं. यह सिस्टम पश्चिम से उठकर उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जो अपने साथ समुद्र से भारी नमी लेकर आया है.

यह भी पढे़ं:- अप्रैल में दिखेगा ब्रह्मांड का रौद्र रूप! 4 ग्रह, धूमकेतु और पिंक मून मचाएंगे हलचल

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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