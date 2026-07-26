Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई टेंशन! 90% भारत में बादलों का जमावड़ा, इन जगहों पर होगी मूसलाधार बारिश

अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई टेंशन! 90% भारत में बादलों का जमावड़ा, इन जगहों पर होगी मूसलाधार बारिश

पहाड़ों से मैदानों तक जारी भारी बारिश के बीच ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों ने चौंका दिया है. अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक देश का 90% हिस्सा घने बादलों से ढक चुका है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन ओडिशा, MP और पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद भारी रहेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:05 PM IST
अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई टेंशन! 90% भारत में बादलों का जमावड़ा, इन जगहों पर होगी मूसलाधार बारिश
Image Credit: Image- ISRO and Windy

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हार्दिक के रिप्लेसमेंट ने बढ़ाई टेंशन... श्रीलंका दौरे पर भी नहीं हुआ फिट
Hardik Pandya32 min ago
2
Nepal39 min ago
3
Ramnagar news40 min ago
4
UPPSC PCS Recruitment 20261 hr ago
5
​ Weather News1 hr ago