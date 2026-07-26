/अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई टेंशन! 90% भारत में बादलों का जमावड़ा, इन जगहों पर होगी मूसलाधार बारिश

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देश भर में इन दिनों तेज बरसात का दौर चल रहा है. इसी बीच अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं, जो मौसम वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है. अंतरिक्ष से मिली तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, देश के करीब 90% हिस्से पर बादलों का पहरा है. यह सिर्फ बादलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश का वो संकेत है, जो अगले 6-7 दिनों तक रुक-रुक कर बरसने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, ओडिशा, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर के पहाड़ी राज्यों तक रेड और ऑरेंज अलर्ट का दौर शुरू हो चुका है. आइए समझते हैं कि इस मानसूनी आफत का अगला ठिकाना कौन सा राज्य बनने जा रहा है.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के मौसम उपग्रहों INSAT-3DR और INSAT-3DS की ताजा तस्वीरों से पता चला है कि देश का करीब 88 से 92 प्रतिशत भूभाग इस समय घने बादलों की चपेट में है. चार दिन पहले यानी 21-22 जुलाई के दौरान यह आंकड़ा अपने चरम पर था, जब देश का 95 प्रतिशत हिस्सा बादलों से ढका हुआ था. अब भले ही इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है. IMD के मुताबिक, यह बड़ा क्लाउड शीट सिर्फ एक नजारा नहीं, बल्कि भारी बारिश का इशारा है.
ISRO की थर्मल इन्फ्रारेड और वाटर वेपर इमेजरी से पता चलता है कि मध्य भारत, पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों पर सबसे घने बादलों का जमावड़ा है. ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के ऊपर बादलों का बहुत ठंडा और बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह पैटर्न मानसून ट्रफ को दिखा रहा है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो अगले 2-3 दिनों में और ज्या मजबूत होने वाला है. इसका मतलब है कि पूर्वी भारत में बादल छंटने के बजाय और ज्यादा घने होंगे.
IMD के सात-दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक, बारिश पूरे देश में एक समान नहीं होने वाली है-
ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मूसलाधार और भारी बारिश की संभावना है.
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में महीने के अंत तक व्यापक और कई स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी.
राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भाग में बने कम दबाव के तंत्र के कारण गुजरात में अगले कुछ दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश जारी रह सकती है.
तमिलनाडु, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में हल्की बारिश होगी. यह क्षेत्र फिलहाल बादलों के इस बड़े प्रभाव से काफी हद तक बचा हुआ है.
पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे इलाकों में सूखी हवाओं की पट्टी बनी हुई है, जिससे वहां मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा.
वैज्ञानिक बारिश की तीव्रता मापने के लिए Cloud Top Brightness Temperature का इस्तेमाल करते हैं.
हवा जैसे-जैसे ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है. सैटेलाइट से देखने पर बादल की ऊपरी सतह जितनी ज्यादा ठंडी दिखाई देती है, वह बादल उतना ही ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली होता है.
ताजा CTBT तस्वीरों में ओडिशा-आंध्र तट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों के टॉप सबसे ठंडे दर्ज किए गए हैं. इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश कराने वाले टॉल क्लाउड्स मौजूद हैं.
IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के ऊपर बने दोनों लो-प्रेशर सिस्टम अगले 2 से 3 दिनों तक एक्टिव रहेंगे. इसलिए, इस महीने के अंत तक बादलों का कवरेज 80 से 90 प्रतिशत के आसपास ही बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में बारिश का सिलसिला रुकने वाला नहीं है.