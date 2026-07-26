/अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई टेंशन! 90% भारत में बादलों का जमावड़ा, इन जगहों पर होगी मूसलाधार बारिश

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देश भर में इन दिनों तेज बरसात का दौर चल रहा है. इसी बीच अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं, जो मौसम वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है. अंतरिक्ष से मिली तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, देश के करीब 90% हिस्से पर बादलों का पहरा है. यह सिर्फ बादलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश का वो संकेत है, जो अगले 6-7 दिनों तक रुक-रुक कर बरसने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, ओडिशा, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर के पहाड़ी राज्यों तक रेड और ऑरेंज अलर्ट का दौर शुरू हो चुका है. आइए समझते हैं कि इस मानसूनी आफत का अगला ठिकाना कौन सा राज्य बनने जा रहा है.