Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी में तबाही! ISRO ने दिखाई तूफान की खौफनाक फोटो, IMD का रेड अलर्ट जारी

Cyclone Montha Satellite Images: ISRO के इनसैट-3डीआर(INSAT-3DR)सैटेलाइट से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं हैं. इन तस्वीरों में बादलों का घूमता हुआ समूह और तूफान की घनी गोल eYE Wall दिखाई दे रही है.
ISRO News: बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा चक्रवात मोन्था एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है. इसने भारत के पूर्वी तट पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है जिसके कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. ISRO के इनसैट-3डीआर उपग्रह से हैरान कर देने वाली तस्वीरें मिली हैं जिसमें बादलों का घूमता समूह और तूफ़ान की घनी गोल 'आईवॉल' कैद हुई है. 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ मोन्था ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर भारी बारिश और तेज हवाएं शुरू कर दी हैं.
क्या ये बड़ा खतरा है?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(IMD)ने इस तूफान को गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया है. IMD ने तट के पास के संवेदनशील जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. साथ ही, समुद्र में बेहद तेज से लेकर तेज स्थिति की चेतावनी दी है जिससे निचले इलाकों में तूफानी लहरों का खतरा पैदा हो सकता है. आंध्र प्रदेश के तट के कुछ हिस्सों में लहरें 4.7 मीटर तक ऊंची उठ चुकी हैं.
अब तक क्या कार्रावाई की गई?
अधिकारियों ने खतरे वाले इलाकों में तेजी से लोगों को बाहर निकालने का काम किया है. हजारों निवासियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है जिनमें गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं. इन्हें उन निचले रास्तों से हटाया गया है जहां तूफानी लहरों और बाढ़ का खतरा सबसे अधिक है. राहत शिविर तैयार हैं और आपदा प्रतिक्रिया दल(Disaster Response Teams)तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं. ओडिशा में भी दक्षिणी जिलों को भारी बारिश और अंदरूनी बाढ़ की आशंका के कारण हाई अलर्ट पर रखा गया है.
मछुआरों के लिए क्या है निर्देश?
मछुआरों को समुद्र के किनारे पर ही रहने का आदेश दिया गया है और बंदरगाहों(Ports)पर काम बंद कर दिया गया है. तेज हवाओं और पेड़ों के गिरने से बड़े ब्लैकआउट की आशंका है इसलिए बिजली अधिकारी तैयार हैं. मोन्था तूफान से होने वाली भारी बारिश की वजह से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में रात भर पानी भरता रहेगा. इससे पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़(Flash Floods)और भूस्खलन(Landslides)का खतरा बढ़ जाएगा. इसलिए घरों के अंदर रहें और सरकारी सलाह पर नजर रखें.