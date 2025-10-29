हिंद महासागर में खामोशी तोड़ेगा ISRO का 'महाबली' CMS-03, बनेगा Indian NAVY के लिए गेमचेंजर

ISRO new Satellite Launch: ISRO जल्द ही एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम CMS-03 है. यह पूरे देश में बेहतर फोन और इंटरनेट कनेक्शन देने में मदद करता है.
Science News: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से जीसैट-7आर(CMS-03)नाम का नया सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना(Indian Navy)के संचार नेटवर्क को बहुत ज्यादा मजबूती देगा. जीसैट-7आर भारत से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी संचार सैटेलाइट माना जा रहा है. यह पुराने हो चुके जीसैट-7 आर सैटेलाइट की जगह लेगा जो इस समय समुद्र में नौसेना के बातचीत करने का मुख्य साधन है. बता दें कि, Rukmini सैटेलाइट की मदद से भारतीय नौसेना हिंद महासागर में कहीं से भी अपने सभी जहाजों और बेस स्टेशन से संपर्क कर पाई है.
क्या है सीएमएस-03 सैटेलाइट?
नया सैटेलाइट जीसैट-7आर(CMS-03)बहुत ही ए़़डवांस उपकरणों, हाईटेक पेलोड के साथ बनाया गया है. इसे Indian Navy के बढ़ते समुद्री कामों के लिए सुरक्षित और कई बैंड वाली संचार सुविधा(Multi-Band Communication)को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. यह कई तरीके की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा जो डाटा भेजने में मदद करेगी.
किन फ्रीक्वेंसीज का करेगा इस्तेमाल?
यह कई तरीके की Frequency जैसे- UHS, S, C और Ku बैंड का इस्तेमाल करेगा जो युद्धपोतों, पनडुब्बियों और नेवी के विमानों के बीच आवाज, वीडियो और डाटा भेजने में मदद करेंगी. इस बेहतर कवरेज से भारत की नेटवर्क-आधारित युद्धक क्षमता(Network-centric warfare capabilities)कई गुना बढ़ जाएगी और नौसेना जरूरी समुद्री क्षेत्रों में ज्यादा तरीके से काम कर पाएगी. CMS-03 बड़े समुद्री-जमीनी इलाके में नौसेना के ऑपरेशन, हवाई सुरक्षा और कमांड कंट्रोल के लिए Real-Time Communication देगा.
किस सैटेलाइट से होगा लॉन्च?
Chandrayaan-3 को भेजने वाले LMV3 रॉकेट का इस्तेमाल CMS-03 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा. हालांकि, आंध्र प्रदेश के तट से चक्रवात मोन्था टकराया था लेकिन उसकी दिशा बदल गई. इस वजह से ISRO का यह मिशन तय समय, 2 November, पर ही हो रहा है. आमतौर पर ISRO भारी सैटेलाइट्स के यूरोप से स्पेस सेंटर से लॉन्च करता है लेकिन यह पहली बार होगा जब वह 4.4 टन वजनी इस सैटेलाइट को भारतीय जमीन से लॉन्च करेगा.