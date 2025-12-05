500-800 KM की ऊंचाई पर 'मौत का मलबा', Netra और IS4OM के बावजूद ISRO को 14 साल में 122 बार बचानी पड़ी सैटेलाइट्स!

Space News in Hindi: अबतक यानी दिसंबर 2025 तक भारत के लगभग 140 सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, जिनमें से 57 एक्टिव हैं और 83 काम न करने के बावजूद कक्षा में घूम रहे हैं. ज्यादातर भारतीय सैटेलाइट LEO में तैनात हैं. इस जगह पर दुनिया के 11,000 से ज्यागा एक्टिव सैटेलाइट हैं. वहीं NASA अपने मिशनों के लिए अलग-अलग ऑर्विट्स का उपयोग करता है जिससे उनके सैटेलाइट ज्यादा सुरक्षित रहते हैं.

भारत के सैटेलाइट ज्यादा खतरे में क्यों?

ISRO के 57 ऑपरेशनल सैटेलाइट में से करीब 22 लो अर्थ ऑर्बिट 500-800 किमी ऊंचाई में काम कर रहे हैं. दुनिया की 90% एक्टिव सैटेलाइट इसी कक्षा में है. NASA के केवल 30-40 सैटेलाइट ही LEO में हैं, बाकी दूसरे ऑर्बिट्स में फैले हुए हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट और लैग्रेंज पॉइंट. इस वजह से NASA के लिए जोखिम काफी कम हो जाता है.

बता दें कि भारत के कई सैटेलाइट पुराने हैं और उनका ईंधन लिमिटेड है, जिससे टकराव से बचने की चालें बार-बार कर पाना मुश्किल हो जाता है. इसके मुकाबले NASA के नए सैटेलाइट काफी electric propulsion का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ईंधन की बचत और manoeuvre क्षमता दोनों बढ़ जाती है.

हर साल बढ़ रहा खतरा

2024 में ISRO को 53,000 से ज्यादा close-approach alerts मिले साथ ही 11 manoeuvres करके सैटेलाइट बचाने पड़े. इनमें से 10 manoeuvres पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से बचने के लिए थे. 1 manoeuvre Chandrayaan-2 को NASA के Lunar Reconnaissance Orbiter से टकराने से बचाने के लिए किया गया था. ISSAR रिपोर्ट के मुताबिक 2010–2024 के बीच ISRO को 122 manoeuvres करने पड़े, जो NASA की तुलना में काफी ज्यादा है.

कैसे निपटेगा इस समस्या से ISRO?

ISRO एक बड़े लेवल का स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहा है जिसे Netra (Network for Electromagnetic Surveillance and Tracking of Aerial Objects) कहा गया है. यह भारत को अपनी खुद की Space Situational Awareness (SSA) क्षमता और स्पेस मलबे और खतरों की शुरुआती चेतावनी देने में सक्षम होगा. बता दें कि Netra में टेलीस्कोप, रडार और कंट्रोल सेंटर शामिल हैं.

IS4OM सेंटर 2022 में शुरू हुआ IS4OM (ISRO System for Safe & Sustainable Operations Management) रियल-टाइम मॉनिटरिंग, मलबे को ट्रैकिंग, जोखिम विश्लेषण और manoeuvre योजना बनाने में मदद करेगा.

2030 Zero-Debris Commitment

ISRO और ESA (European Space Agency) ने 2030 तक ऐसे मिशन लॉन्च करने का वादा किया है जो zero debris) पैदा करेंगे. साथ ही इस्तेमाल किए गए रॉकेट स्टेज और सैटेलाइट को de-orbit करके जलाया जाएगा. बता दे कि अंतरिक्ष में नई वस्तुओं को छोड़ा नहीं जाएगा. टकराव की घटनाओं को कम किया जाएगा.

