फिर से देश का गौरव बढ़ाएंगे शुभांशु शुक्ला, ISRO ने बनाया इस बड़े मिशन का हिस्सा

ISRO Gaganyaan 1: दिसंबर महीने मे ISRO गगनयान-1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला ये अंतरिक्ष यान धरती के चारों ओर निचली कक्षा में लगभग 3 दिनों तक चक्कर लगाएगा. इसरो का गगनयान उन मानवरहित परीक्षण उड़ानों में से पहला है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने के लिए बनाया गया है. यह मिशन 3 दिनों तक चक्कर लगाएगा जिससे सभी प्रणालियों की अच्छे तरीके से जांच की जा सके.

क्या है ये मिशन?

G-1 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत ही खास है. इसका मकसद इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए बनी तकनीक को सुरक्षित और भरोसेमंद साबित करना है. G-1 मिशन से यह जांच करने में मदद मिलेगी कि ये तकनीकें स्पेस में काम करती हैं या नहीं.

कहां से होगा लॉन्च?

यह अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा. 3 दिन धरती का चक्कर लगाने के बाद इसे सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा. यान में लगे उपकरण या डिवाइस इस जानकारी को इकट्ठा करेंगे कि उड़ान के दौरान कम ग्रैविटी, स्पेस के रेडिएशन और धरती के वायुमंडल में वापसी से समय कैसा व्यवहार करता है.

कब होगा ड्रॉप टेस्ट?

दिसंबर में जाने से पहले ISRO एक ड्रॉप टेस्ट करेगा. इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को एक खास ऊंचाई से नीचे गिराएंगे जिससे यह पता चल सके कि पैराशूट की मदद से वह सही से लैंड हो पाते हैं या नहीं. इससे टीम को लैंडिंग से जुड़ी बाकी चीजों को भी सुधारने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित होगा कि लैंडिंग के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं.

मिशन में कौन-कौन शामिल?

इसी बीच गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग फिर से शुरु हो गई है. इस मिशन के लिए चुने गए चार वायुसेना के अधिकारियों में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका में अपनी एडवांस ट्रेनिंग पूरी करके भारत लौटेंगे. सभी अंतरिक्ष यात्रियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्टूबर में फिर से शुरु होगा. इसले लिए बेंगलुरु में बने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र(HSFC)में एक एडवांस सिमुलेटर का काम लगभग हो चुका है.