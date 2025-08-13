फिर से देश का गौरव बढ़ाएंगे शुभांशु शुक्ला, ISRO ने बनाया इस बड़े मिशन का हिस्सा
Advertisement
trendingNow12878990
Hindi Newsविज्ञान

फिर से देश का गौरव बढ़ाएंगे शुभांशु शुक्ला, ISRO ने बनाया इस बड़े मिशन का हिस्सा

ISRO News: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है. ISRO दिसंबर में Gaganyaan-1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर से देश का गौरव बढ़ाएंगे शुभांशु शुक्ला, ISRO ने बनाया इस बड़े मिशन का हिस्सा

ISRO Gaganyaan 1: दिसंबर महीने मे ISRO गगनयान-1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला ये अंतरिक्ष यान धरती के चारों ओर निचली कक्षा में लगभग 3 दिनों तक चक्कर लगाएगा. इसरो का गगनयान उन मानवरहित परीक्षण उड़ानों में से पहला है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने के लिए बनाया गया है. यह मिशन 3 दिनों तक चक्कर लगाएगा जिससे सभी प्रणालियों की अच्छे तरीके से जांच की जा सके. 

क्या है ये मिशन?
G-1 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत ही खास है. इसका मकसद इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए बनी तकनीक को सुरक्षित और भरोसेमंद साबित करना है. G-1 मिशन से यह जांच करने में मदद मिलेगी कि ये तकनीकें स्पेस में काम करती हैं या नहीं. 

कहां से होगा लॉन्च?
यह अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा. 3 दिन धरती का चक्कर लगाने के बाद इसे सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा. यान में लगे उपकरण या डिवाइस इस जानकारी को इकट्ठा करेंगे कि उड़ान के दौरान कम ग्रैविटी, स्पेस के रेडिएशन और धरती के वायुमंडल में वापसी से समय कैसा व्यवहार करता है. 

कब होगा ड्रॉप टेस्ट?
दिसंबर में जाने से पहले ISRO एक ड्रॉप टेस्ट करेगा. इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को एक खास ऊंचाई से नीचे गिराएंगे जिससे यह पता चल सके कि पैराशूट की मदद से वह सही से लैंड हो पाते हैं या नहीं. इससे टीम को लैंडिंग से जुड़ी बाकी चीजों को भी सुधारने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित होगा कि लैंडिंग के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं. 

मिशन में कौन-कौन शामिल?
इसी बीच गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग फिर से शुरु हो गई है. इस मिशन के लिए चुने गए चार वायुसेना के अधिकारियों में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका में अपनी एडवांस ट्रेनिंग पूरी करके भारत लौटेंगे. सभी अंतरिक्ष यात्रियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्टूबर में फिर से शुरु होगा. इसले लिए बेंगलुरु में बने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र(HSFC)में एक एडवांस सिमुलेटर का काम लगभग हो चुका है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

isro gaganyaan missionastronaut shubhanshu shukla

Trending news

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
;