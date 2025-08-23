ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करेगा ISRO, चीन और अमेरिका को देगा टक्कर

First Module of Indian Space Station: अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ISRO ने अपने स्टेशन स्टेशन के पहले मॉड्यूल को भारत मंडपम में हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में पेश कर दिया है. ISRO ने बताया है कि उसका लक्ष्य है की वह 2028 तक अपने स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को लॉन्च कर देगा. आपको बताते चलें कि इस स्पेस स्टेशन का वजन 10 टन होगा और यह 450 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित होगा.

कब पूरा होगा स्पेस स्टेशन?

ISRO पहले मॉड्यूल का BAS-01 को धरती के कक्ष में स्थापित करेगा. इसमें कुल 5 मॉड्यूल होंगे और भारत योजना बना रहा है कि 2035 तक सारे पांचों मॉड्यूल को जोड़कर ही पूरे स्पेस स्टेशन को तैयार किया जाए.



क्या होगी खासियत?

इसमें भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से दूसरे यान भी जुड़ सकेंगे. इसमें भारत में बनी इनवर्नमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा. आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन में जीवन विज्ञान और दवाइयो पर भी रिसर्च होगी साथ ही यह भी रिसर्च होगी कि कैसे लंबे समय तक इंसान को रोका जा सकता है. यह भी संभावना है कि स्पेस स्टेशन में टूरिज्म भी होगा.

वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ेगा भारत

ISRO के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इस स्पेस स्टेशन से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के सहयोग में काफी बढ़ावा देगा और भारत को विश्व स्तर के शोध को इसका हिस्सा भी बनाएगा, इस प्रोजेक्ट के मदद से भारत में युवा अंतरिक्ष और टेक्नॉलजी को समझने के लिए आगे आएगा और इसमें ही अपना भविष्य बनाएगा.

अभी कितने स्पेस स्टेशन है?

अभी अंतरिक्ष में सिर्फ दो स्टेशन काम कर रहे हैं एक है IIS जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कहते है और दूसरा है चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, लेकिन भारत भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है.