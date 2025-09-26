ISRO का बड़ा ऐलान...जल्द 'शुक्रयान मिशन' करेगा लॉन्च, भारतीय संस्थानों से मांगे प्रस्ताव

Science News in Hindi: ISRO ने शुक्रयान(Venus Orbiter Mission)के लिए भारतीय संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं. यह मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण, उसकी सतह और सूरज के साथ उसके मेल-जोल की जांच करेगा. यह भारत के ग्रह खोज कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा कदम है. ISRO शुक्र ग्रह के खास पहलुओं को समझने के लिए भारतीय संस्थानों की मदद चाहता है. इस मिशन का मुख्य मकसद ग्रह की बनावट और उसके विकास को बेहतर तरीके से समझना है.

क्या जांच करेगा शुक्रयान?

जांच में भूवैज्ञानिक मानचित्र, खनिज विज्ञान और शुक्र ग्रह की सतह की बनावट को शामिल किया जाएगा. इससे हमें शुक्र की पपड़ी(Crust)और वहां मौजूद खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी मिलेगी. भारत सरकार ने Venus Orbiter Mission के मंजूरी दे दी है. यह मिशन शुक्र ग्रह का चक्कर लगाएगा और उसकी सतह, वाकावरण और सूर्य की किरणों के प्रभाव की जांच करेगा.

इस मिशन से क्या जानकारी मिलेगी?

शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह के आयनमंडल(Ionosphere)और सौर हवा के साथ उसके मेल-जोल पर ध्यान देगा. शुक्र के आयनमंडल का मॉडल बनाकर वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स उसके ऊपरी वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह का वातावरण कैसे बनाता है.

क्या ग्रहों की खोज बहुत जरूरी है?

ISRO का सुझाव या प्रस्ताव मांगना दिखाता है कि ग्रहों की खोज कितनी अहम हो गई है. शुक्र ग्रह का अध्ययन करके वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें ग्रहों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुराग मिलेंगे. साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि ग्रह एक जैसे या अलग-अलग क्यों होते हैं.