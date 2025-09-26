Advertisement
trendingNow12937039
Hindi Newsविज्ञान

ISRO का बड़ा ऐलान...जल्द 'शुक्रयान मिशन' करेगा लॉन्च, भारतीय संस्थानों से मांगे प्रस्ताव

ISRO Shukrayaan: ISRO ने भारक के संस्थानों से शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशन शुक्रयान के लिए रिसर्च के प्रस्ताव मांगे हैं. इस मिशन का मकसद शुक्र ग्रह के वातावरण और उसकी सतह की जांच करना है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO का बड़ा ऐलान...जल्द 'शुक्रयान मिशन' करेगा लॉन्च, भारतीय संस्थानों से मांगे प्रस्ताव

Science News in Hindi: ISRO ने शुक्रयान(Venus Orbiter Mission)के लिए भारतीय संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं. यह मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण, उसकी सतह और सूरज के साथ उसके मेल-जोल की जांच करेगा. यह भारत के ग्रह खोज कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा कदम है. ISRO शुक्र ग्रह के खास पहलुओं को समझने के लिए भारतीय संस्थानों की मदद चाहता है. इस मिशन का मुख्य मकसद ग्रह की बनावट और उसके विकास को बेहतर तरीके से समझना है. 

क्या जांच करेगा शुक्रयान?
जांच में भूवैज्ञानिक मानचित्र, खनिज विज्ञान और शुक्र ग्रह की सतह की बनावट को शामिल किया जाएगा. इससे हमें शुक्र की पपड़ी(Crust)और वहां मौजूद खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी मिलेगी. भारत सरकार ने Venus Orbiter Mission के मंजूरी दे दी है. यह मिशन शुक्र ग्रह का चक्कर लगाएगा और उसकी सतह, वाकावरण और सूर्य की किरणों के प्रभाव की जांच करेगा. 

यह भी पढ़ें: क्या होता है हेलियोस्फीयर? जिसकी स्टडी करने के लिए NASA ने लॉन्च किया नया मिशन

Add Zee News as a Preferred Source

इस मिशन से क्या जानकारी मिलेगी?
शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह के आयनमंडल(Ionosphere)और सौर हवा के साथ उसके मेल-जोल पर ध्यान देगा. शुक्र के आयनमंडल का मॉडल बनाकर वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स उसके ऊपरी वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह का वातावरण कैसे बनाता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! धरती के 'कोर' में हो रहे हैं बड़े बदलाव, बोले-किसी भी वक्त भयंकर तबाही...

क्या ग्रहों की खोज बहुत जरूरी है?
ISRO का सुझाव या प्रस्ताव मांगना दिखाता है कि ग्रहों की खोज कितनी अहम हो गई है. शुक्र ग्रह का अध्ययन करके वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें ग्रहों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुराग मिलेंगे. साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि ग्रह एक जैसे या अलग-अलग क्यों होते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

isro shukrayaan

Trending news

लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
;