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Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में कचरे का अंबार! ISRO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत चला रहा मिशन क्लीन स्पेस

अंतरिक्ष में 'कचरे' का अंबार! ISRO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत चला रहा मिशन 'क्लीन स्पेस'

ISRO Space Debris Report 2025: अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को लेकर पूरी दुनिया चिंता में है, लेकिन भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. ISRO की नई रिपोर्ट बताती है कि देश ने इस चुनौती को काफी हद तक संभाल लिया है. 2025 में कई पुराने रॉकेट हिस्से खुद ही धरती के वातावरण में आकर जल गए और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:55 AM IST
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अंतरिक्ष में 'कचरे' का अंबार! ISRO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत चला रहा मिशन 'क्लीन स्पेस'

ISRO Space Debris Report 2025: आज दुनिया के सभी देश स्पेस में अपने झंडे गाड़ रहे हैं. सभी देश चाहते हैं कि अंतरिक्ष में उनका वर्चस्व बरकरार रहे. इसके लिए हर देश अपने-अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता रहता है. लेकिन इन सैटेलाइट और रॉकेट से अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा आज पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है. पुराने सैटेलाइट और रॉकेट के हिस्से अंतरिक्ष में गोलियों की रफ्तार से घूमते हैं, जो चालू सैटेलाइट्स के लिए बड़ा खतरा हैं. लेकिन इसरो की ताजा रिपोर्ट (ISSAR 2025) से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इसमें बताया गया है कि भारत ने अपने पुराने रॉकेट हिस्सों को सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष से हटाना शुरू कर दिया है. स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट 2025 से मिली जानकारी के अनुसार, इसरो के अब तक के अभियानों के 36 रॉकेट हिस्से (Upper Stages) सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में लौटकर जलकर खाक हो चुके हैं.

क्या है ISSAR 2025 रिपोर्ट?

यह रिपोर्ट ISRO द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद भारतीय संपत्तियों (सैटेलाइट्स और रॉकेट के हिस्से) की स्थिति का वार्षिक लेखा-जोखा है. यह दिखाता है कि भारत अपने अंतरिक्ष अभियानों को कितना जिम्मेदार तरीके से चला रहा है, जिससे भविष्य के मिशनों के लिए कक्षा (Orbit) साफ रहे. इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के आखिर तक कुल 36 रॉकेट के बड़े हिस्से धरती के वातावरण में वापस आ गए. ये सभी हिस्से घर्षण के कारण जलकर खत्म हो गए, जिससे किसी तरह का खतरा नहीं बना. यह दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष मलबे को संभालने में सही दिशा में काम कर रहा है.

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अंतरिक्ष में क्या होता है मलबा

जब कोई रॉकेट या सैटेलाइट अपना काम पूरा कर लेता है, तो उसके कुछ हिस्से अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं. यही मलबा आगे चलकर दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाता है. तेज रफ्तार से घूम रहे ये टुकड़े किसी भी मिशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

LVM3 रॉकेट का अच्छा प्रदर्शन

भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM3 को लेकर रिपोर्ट में खास जानकारी दी गई है. इसके ज्यादातर इस्तेमाल किए गए हिस्से समय के साथ खुद ही खत्म हो गए. सिर्फ तीन हिस्से ही ऐसे हैं, जो अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं. वहीं, GSLV रॉकेट के हिस्से अभी भी ऑर्बिट में मौजूद हैं. साथ ही SSLV के मामले में अच्छी खबर यह है कि उसके कोई भी हिस्से 2025 के अंत तक अंतरिक्ष में नहीं बचे. इसका मतलब छोटे रॉकेट के मामले में स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है.

अंतरिक्ष में बढ़ रही भीड़ भी चिंता

हालांकि, यह राहत की बात है, लेकिन अभी भी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. आपको बता दें कि 2025 में दुनिया भर से रिकॉर्ड संख्या में स्पेस मिशन लॉन्च किए गए, जिससे अंतरिक्ष में हजारों नए ऑब्जेक्ट जुड़ गए. इससे टकराव का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में भारत के पास अभी भी कई पुराने मलबे के टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद हैं. सरकार के अनुसार, 2026 तक ऐसे 100 से ज्यादा ट्रैक किए जाने वाले ऑब्जेक्ट हैं. इन्हें संभालने के लिए इसरो लगातार निगरानी और नई तकनीक पर काम कर रहा है.

खतरा भी, समाधान भी

कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अंतरिक्ष में मलबा बढ़ रहा है, लेकिन भारत इसे लेकर सतर्क है. पुराने हिस्सों को सुरक्षित तरीके से खत्म करना और नए मिशनों को जिम्मेदारी से चलाना ही आगे का रास्ता है. आने वाले समय में यही तय करेगा कि अंतरिक्ष कितना सुरक्षित रह पाता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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