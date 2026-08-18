/क्या है स्पेस डॉकिंग तकनीक, जिसकी मदद से चांद से मिट्टी लाएगा भारत? जानिए ISRO का मास्टरप्लान!

चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO एक नया कारनामा करने की तैयारी में है. चांद पर परचम लहराने के बाद ISRO का अगला बड़ा मिशन चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस धरती पर लाना है. लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ लैंडिंग की नहीं, बल्कि स्पेस में दो उड़ते यानों को आपस में जोड़ने यानी स्पेस डॉकिंग की है! आखिर क्या है ISRO का यह नया मास्टरप्लान, कैसे काम करेगी यह सीक्रेट टेक्नोलॉजी और भारत के अपने स्पेस स्टेशन से इसका क्या संबंध है? आइए जानते हैं...
ISRO भविष्य के चांद मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए स्पेस डॉकिंग तकनीक को सबसे अहम कड़ी मान रहा है. बैंगलोर स्थित ISRO टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के डायरेक्टर एम आर राघवेंद्र ने 18 अगस्त, मंगलवार को कहा कि चंद्रमा से सैंपल वापस धरती पर लाने और भारत के अपने स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए यह तकनीक बहुत जरूरी साबित होगी.
डायरेक्टर राघवेंद्र लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में ISTRAC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. बता दें कि यह स्कूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अल्मा माटर यानी पूर्व विद्यालय भी है.
ISRO के सफल डॉकिंग प्रयोग का जिक्र करते हुए राघवेंद्र ने कहा, हमने स्पेस डॉकिंग का एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया है, जो भविष्य के अभियानों में बहुत उपयोगी साबित होगा. अब जब हम चंद्रमा पर उतर चुके हैं, तो हमारा अगला टारगेट वहां से सैंपल धरती पर वापस लाना है. इसके लिए डॉकिंग तकनीक जरूरी है.
उन्होंने अभियान की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि इसके तहत एक ऑर्बिटर चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, वहीं लैंडर सतह से नमूने उठाकर ऊपर आएगा. इसके बाद लैंडर ऑर्बिटर से डॉक करेगा यानी जुड़ेगा और सैंपल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ISRO ने इस तकनीक में अब काफी अनुभव हासिल कर लिया है.
इसके साथ ही, भारत के प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी डॉकिंग को जरूरी बताया. उन्होंने जानकारी दी कि प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन पांच मॉड्यूल वाला होगा और इसके हर मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए डॉकिंग की जरूरत होगी. इसलिए यह तकनीक मानव उड़ानों और प्राथमिक अभियानों दोनों के लिए आगे का रास्ता तय करेगी.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये स्पेस डॉकिंग है क्या? इसका जवाब है कि स्पेस डॉकिंग वह मुश्किल तकनीक है जिसके जरिए अंतरिक्ष में बहुत तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे दो अलग-अलग अंतरिक्ष यानों को एक-दूसरे के पास लाकर आपस में मजबूती से जोड़ा जाता है.
स्पेस डॉकिंग तकनीक में जब दो अंतरिक्ष यान जैसे एक कैप्सूल और एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक ही कक्षा में आते हैं, तो उनके नेविगेशन, सेंसर और थ्रस्टर्स की सहायता से उनकी रफ्तार को पूरी तरह से मैच किया जाता है. इसके बाद उनके लॉकिंग मैकेनिज्म आपस में जुड़कर एक एयरटाइट सील बनाते हैं.
चंद्रयान-4 मिशन में स्पेस डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रॉकेट बहुत भारी न हो, इसके लिए ISRO चंद्रयान-4 के 5 अलग-अलग मॉडलों को दो अलग-अलग रॉकेटों से अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है. ऐसे में स्पेस डॉकिंग तकनीक की सहायता से इसरो अपने अगले चांद मिशन से चांद पर गए और सैंपल लिए दूसरे यान को धरती पर वापस लाने वाले यान से जोड़ेगा. अगर ISRO डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल नहीं करता, तो चांद की मिट्टी को वापस धरती तक लाना आसान नहीं होगा. बता दें कि भारत ने पहले ही स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है.