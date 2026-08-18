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क्या है स्पेस डॉकिंग तकनीक, जिसकी मदद से चांद से मिट्टी लाएगा भारत? जानिए ISRO का मास्टरप्लान!

चंद्रयान-3 के बाद ISRO अब अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग तकनीक के जरिए नया इतिहास रचने की तैयारी में है. दो उड़ते यानों को हवा में जोड़ने वाली यह तकनीक भारत के चंद्रयान-4 मिशन से चांद की मिट्टी धरती पर लाने में मदद करेगी और देश के अपने स्पेस स्टेशन में भी सहायता करेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:53 PM IST
क्या है स्पेस डॉकिंग तकनीक, जिसकी मदद से चांद से मिट्टी लाएगा भारत? जानिए ISRO का मास्टरप्लान!
Image Credit: चांद से मिट्टी लाने का प्लान!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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