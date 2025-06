जल्द अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगे भारत के शुभांशू शुक्ला, ISRO ने किया तारीख का ऐलान

Axiom Space Mission: भारतीय वायुसेना के पायलट और ISRO के नए अंतरक्षि यात्री शुभांशू शुक्ला जल्द अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना होने वाला हैं. बता दें कि Ax-04 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है. इसकी जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से दी गई है.

जारी हुई मिशन लॉन्च की तारीख

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए बताया,' भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाले Axiom-4 मिशन की लॉन्च तारीख अब 19 जून 2025 के लिए फिर से निर्धारित की गई है. साथ ही SpaceX टीम ने पुष्टि की है कि लॉन्च को पहले स्थगित करने वाले सभी मुद्दों पर पूरी तरह से काम किया गया है.'

Update on Axiom-4 Mission to ISS

Launch date of the Axiom-4 mission carrying Indian astronaut Shubhanshu Shukla to the International Space Station is, as of now, rescheduled for June 19, 2025.

Also, Space X team has confirmed that all the issues, that led to earlier…

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) June 14, 2025