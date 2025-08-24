Gaganyaan Mission में ISRO की ऐतिहासिक कामयाबी, पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ सफल
विज्ञान

Gaganyaan Mission में ISRO की ऐतिहासिक कामयाबी, पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ सफल

Gananyaan Mission: ISRO ने अपने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट से जुड़े एक सिस्टम का पहला बड़ा टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:30 PM IST
Gaganyaan Mission में ISRO की ऐतिहासिक कामयाबी, पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ सफल

ISRO News: इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट(IADT-01)कहा जाता है. इसमें पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल(जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे)की स्पीड को धीमा करने की जांच की गई ताकि वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर सके. यह परीक्षण ISRO, Indian Air Force, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने मिलकर किया. इस सफल टेस्ट से गगनयान मिशन को एक बड़ी सफलता मिली है. इससे भारत का अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

कैसे सफल हुआ टेस्ट?
यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर किया गया. इससे पता चलता है कि Gaganyaan Mission को पूरा करने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर और एक साथ काम कर रही हैं. किसी भी अंतरिक्ष मिशन में सबसे जरूरी होता है अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल को धरती पर सुरक्षित वापस लाना. इसके लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है.

टेस्ट में क्या हुआ?
इस टेस्ट में एक नकली मॉड्यूल को विमान से नीचे गिराया गया जिसके बाद एक नए पैराशूट ने इस मॉड्यूल को धीरे-धीरे और सुरक्षित रूप से नीचे उतारा. इस सफल परीक्षण से ये साबित हो गया कि यह पैराशूट सिस्टम सही तरीके से काम करेगा. ISRO के अधिकारियों के मुताबिक, IADT-01 टेस्ट का मुख्य लक्ष्य पैराशूट सिस्टम के पूरे काम करने के तरीके को जांचना था. इसमें कई चरण शामिल थे जैसे सबसे पहले पैराशूट को बाहर निकालना, छोटे ड्रोग शूट को खोलना और अंत में मुख्य पैराशूट को खोलना.

क्या है दिसंबर 2025 का प्लान?
दिसंबर 2025 में भारत अपने Gaganyaan Mission के तहत पहली बार अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है जो धरती के सबसे पास की कक्षा में जाएगा. अगर ये मिशन कामयाब होता है तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की अपनी खुद की क्षमता होगी. इस मिशन को ऐसे बनाया गया है कि इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर 3 दिनों तक रहेंगे और फिर सुरक्षित रूप से धरती पर वापस आएंगे.

