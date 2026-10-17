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अब अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे भारतीय! Gaganyaan मिशन से पहले ISRO ने किया बड़ा टेस्ट, जानिए क्यों है खास

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने गगनयान मिशन की दिशा में बड़ी सफलता पाई है. ISRO ने क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करने के जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिससे मानवरहित G1 मिशन के रास्ते और साफ हो गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 17, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 07:23 AM IST
अब अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे भारतीय! Gaganyaan मिशन से पहले ISRO ने किया बड़ा टेस्ट, जानिए क्यों है खास
Image Credit: अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार भारत!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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