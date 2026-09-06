/ISRO के इस टेस्ट से बदल जाएगी भारत की स्पेस पावर! 200 टन थ्रस्ट पर पास हुआ नया इंजन, जानें पूरी बात

स्पेस की दुनिया में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है! भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. इसरो ने अपने नए और ताकतवर सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का फुल-थ्रस्ट टेस्ट सफलतापर्वक पास कर लिया है. इस शानदार कामयाबी के बाद अब भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM3 की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले समय में स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों और भारी-भरकम सैटेलाइट्स को भेजना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा. आइए जानते हैं क्या है इसरो का यह नया इंजन और क्यों माना जा रहा है इसे भारत के स्पेस मिशन का गेमचेंजर.
ISRO ने 5 सितंबर 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA) का हॉट टेस्ट किया. यह इस टेस्ट सीरीज का नौवां हॉट टेस्ट था.
इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पहली बार PHTA को इसके पूरे 200 टन थ्रस्ट लेवल पर चलाया गया. यानी टेस्ट आर्टिकल ने 100 फीसदी थ्रस्ट पर काम किया.
इससे पहले हुए टेस्ट में इसे 47 फीसदी यानी 94 टन, 60 फीसदी यानी 120 टन और 88 फीसदी यानी 175 टन थ्रस्ट पर चलाया जा चुका था. ISRO के अनुसार इस बार भी इंजन के सभी जरूरी पैरामीटर उम्मीद के अनुसार रहे और टेस्ट सफल रहा.
यह टेस्ट प्रोसेस 35 सेकंड तक चला. जिसमें पावर हेड को 200 टन के फुल थ्रस्ट पर 5 सेकंड तक चलाया गया.
इस टेस्ट के दौरान एक और जरूरी क्षमता को जांचा गया. इसमें प्रोपेलेंट यानी ईंधन की सप्लाई को लो प्रेशर स्टार्ट टैंक से मीडियम प्रेशर रन टैंक में बदलने के प्रोसेस को टेस्ट किया गया.
यह क्षमता आगे होने वाले लंबे समय के हॉट टेस्ट के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है. आने वाले टेस्ट में PHTA को ज्यादा समय तक चलाकर सेमी क्रायोजेनिक सिस्टम की पॉवर को और अच्छी तरह से टेस्ट किया जाएगा.
ISRO का सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम LVM3 रॉकेट को और ताकतवर बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसके तहत मौजूदा L110 कोर स्टेज की जगह सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज SC120 का प्रयोग किया जाएगा.
SC120 स्टेज में 2000 kN क्लास का SE2000 इंजन फिट किया जाएगा. साथ ही LVM3 के C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज को भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा. इन दोनों बदलावों से रॉकेट की कुल लॉन्च क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा उम्मीद है.
इसका सीधा फायदा भारत के भविष्य के हेवी लिफ्ट मिशन को मिलने वाला है. ज्यादा पॉवर वाले LVM3 भविष्य में भारी सैटेलाइट और दूसरे बड़े स्पेस मिशन को आर्बिट में पहुंचाने में सहायता करेगा. फुल थ्रस्ट पर PHTA का सफल टेस्ट इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब ISRO लंबे समय तक चलने वाले और ज्यादा व्यापक टेस्ट की ओर आगे बढ़ सकेगा.