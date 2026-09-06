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ISRO के इस टेस्ट से बदल जाएगी भारत की स्पेस पावर! 200 टन थ्रस्ट पर पास हुआ नया इंजन, जानें पूरी बात

ISRO ने नए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का फुल-थ्रस्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है. इस कामयाबी से भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM3 की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे अंतरिक्ष मिशन और आसान होंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:59 PM IST
ISRO के इस टेस्ट से बदल जाएगी भारत की स्पेस पावर! 200 टन थ्रस्ट पर पास हुआ नया इंजन, जानें पूरी बात

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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