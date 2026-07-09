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गगनयान मिशन से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ! सफल हुआ ये टेस्ट

ISRO Parachute Test: गगनयान मिशन से पहले ISRO को बड़ी कामयाबी मिली है. अंतरिक्ष से लौटते वक्त हमारे जांबाजों की सुरक्षित वापसी कराने वाले सबसे अहम पैराशूट सिस्टम का टेस्ट सफल हो गया है, जिससे भारत की कामयाबी का रास्ता साफ हो गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:03 AM IST
गगनयान मिशन से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ! सफल हुआ ये टेस्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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