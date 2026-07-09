/गगनयान मिशन से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ! सफल हुआ ये टेस्ट

ISRO ने गगनयान क्रू कैप्सूल के पैराशूट सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस सफल टेस्ट के साथ ही भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाने के एक कदम और करीब पहुंच गया है. ISRO ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉप जोन में इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट को अंजाम दिया है. इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य उस मेन पैराशूट सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना था, जो अंतरिक्ष से लौटते समय गगनयान क्रू कैप्सूल की रफ्तार को धीमा करेगा और उसे सुरक्षित समुद्र में लैंड कराएगा.