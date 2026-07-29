/गगनयान से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी! समुद्र में किया ऐसा टेस्ट, अंतरिक्ष मिशन को मिलेगी नई ताकत

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने से पहले इसरो ने समंदर के बीचों-बीच से रॉकेट और सैटेलाइट्स पर पैनी नजर रखने वाले स्वदेशी शिप-बॉर्न टर्मिनल का सफल टेस्ट किया है. चेन्नई के तट पर हुए इस सफल सी-ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अब अंतरिक्ष मिशनों की ट्रैकिंग के लिए भारत को किसी विदेशी तकनीक या देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है.
ISRO ने समंदर के बीचों-बीच से रॉकेट और सैटेलाइट्स पर पैनी नजर रखने के लिए एक भारत में ही बने शिप-बॉर्न टर्मिनल का सफल टेस्ट किया है. यह ट्रायल 26 जुलाई को चेन्नई के तट पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT के अनुसंधान पोत सागर मानुष पर आयोजित किया गया था. इस टेस्ट का संचालन इसरो के ISTRAC से हुआ.
जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता है, तो वह बहुत तेजी से जमीन से दूर होकर महासागरों के ऊपर से गुजरता है. ऐसे में जमीन पर बने ट्रैकिंग स्टेशनों की रेंज लगभग खत्म हो जाती है.
इसरो से तैयार किया गया नया शिप-बॉर्न टर्मिनल समंदर में तैनात जहाजों पर काम करेगा. इससे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के साथ बिना किसी रुकावट के संपर्क बना रहेगा.
ISTRAC-ISRO tested and validated their indigenously built 'Ship Borne Terminals (SBT) onboard NIOT's Research Vessel Sagar Manusha off Chennai on 26th July 2026. This system is meant to track launch vehicle trajectory, satellite tracking wherever land mass is not available and… pic.twitter.com/uPnMuWabA1
MoES NIOT (@MoesNiot) July 29, 2026
गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल और एस्ट्रोनॉट्स पर हर पल नजर रखना जरूरी होगा. यह सिस्टम किसी भी आपात स्थिति से निपटने और डेटा हासिल करने में मदद करेगा.
इसके साथ ही हिंद महासागर या उन दूरदराज के समुद्री इलाकों में जहां जमीन पर कोई स्टेशन नहीं है, यह मोबाइल टर्मिनल सैटेलाइट्स को आसानी से ट्रैक कर सकेगा.
अब तक भारत को इस तरह की ट्रैकिंग के लिए विदेशी तकनीकों या सीमित संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था. इस स्वदेशी तकनीक से इसरो को न सिर्फ आजादी मिली है, बल्कि लागत भी कम होगी.
इस सफल सी-ट्रायल के साथ भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को साबित कर दिया है. गगनयान के अनक्रूड यानी बिना इंसान वाले और क्रूड यानी इंसान वाले मिशनों की सफलता में यह मेड इन इंडिया सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा.
इसरो का गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है. इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानवों को भेजना है. इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से भेजना और वापस लाना. इसकी सफलता भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी. इससे देश मानवयुक्त मिशन प्रक्षेपित करने में सक्षम चुनिंदा समूहों में शामिल हो जाएगा. गगनयान मिशन को साल 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है.