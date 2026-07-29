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गगनयान से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी! समुद्र में किया ऐसा टेस्ट, अंतरिक्ष मिशन को मिलेगी नई ताकत

भारत अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में तेजी से लगा हुआ है. इसी क्रम में ISRO ने एक और बड़ी छलांग लगाई है. अंतरिक्ष यान और रॉकेट की सटीक निगरानी के लिए समंदर के बीच स्वदेशी शिप-बॉर्न टर्मिनल का सफल टेस्ट किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:19 PM IST
गगनयान से पहले ISRO की बड़ी कामयाबी! समुद्र में किया ऐसा टेस्ट, अंतरिक्ष मिशन को मिलेगी नई ताकत
Image Credit: MoES NIOT

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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