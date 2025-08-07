ISRO का प्लान 2029; अंतरिक्ष में भारत का बढ़ने वाला है दबदबा, जानें क्या कर रहा है तैयारी?
ISRO का प्लान 2029; अंतरिक्ष में भारत का बढ़ने वाला है दबदबा, जानें क्या कर रहा है तैयारी?

ISRO News: ISRO श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बना रहा है जिससे भारत की स्पेस पावर और बढ़ेगी. इस लॉन्च पैड का काम अच्छे चल रहा है और सरकार इसके आस-पास और कामों के लिए टेंडर जारी कर रही है. इस प्रोजेक्ट को 2025 में मंजूरी मिल गई.

 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:56 AM IST
ISRO का प्लान 2029; अंतरिक्ष में भारत का बढ़ने वाला है दबदबा, जानें क्या कर रहा है तैयारी?

Satish Dhawan Space Centre: प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद ISRO ने मई 2025 तक जमीन की जांच और सर्वे का काम पूरा कर लिया था. हालांकि अभी Launch Pad के लिए जरूरी सड़कों और बिजली के कामों के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए मई 2028 कर सिविल काम, जुलाई 2028 तक ईंधन रखने की जगह, सितंबर 2028 तक लॉन्च पैड की सुविधाएं और मई 2029 तक ये लॉन्च पैड पूरी तरह से काम करना शुरु कर देगा. ये तारीखें इसकी समय सीमा हैं. 

क्यों बन रहा है तीसरा लॉन्च पैड?
इस तीसरे लॉन्चिंग पैड को भारी सामान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया है. यह ISRO के नए रॉकेट NGLV और LMV3 जैसे लॉन्च व्हीकल की मदद करेगा. इस लॉन्च पैड के बनने के बाद भारत की 30,000 टन का सामान निचली कक्षा में भेजने में मदद मिलेगी. यह मौजूदा Launching Pad की क्षमता से काफी ज्यादा है. 

इससे किसको मिलेगा बढ़ावा?
इस प्रोजेक्ट में भारतीय प्राइवेट कंपनियां और छोटे उद्योग(MSME)साथ मिलकर काम करेंगे. इन्हें एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से चुना जाएगा, इसका मक्सद है कि चीजें भारत में ही बने और हम आत्मनिर्भर बन सकें. इससे Make in India को भी बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी और बताया कि ये तीसरा लॉन्च पैड भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत ही जरूरी है. 

इससे क्या मिलेगी मदद?
ये नया लॉन्चिंग पैड ना सिर्फ ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने में मदद करेगा बल्कि यह भविष्य में ISRO के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा. साथ ही इसमें 2035 तक बनने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चांद पर इंसानों को पहुंचाने वाला मिशन भी शामिल है. 

FAQ
1- तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां बन रहा है?
Ans: यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बन रहा है.

2- ये लॉन्च पैड कब तक बनकर तैयार हो जाएगा?
Ans: यह लॉन्च पैड मार्च 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा. 

3- इसकी क्षमता कितनी होगी?
Ans: बनने के बाद यह 30,000 टन तक का भारी सामान अंतरिक्ष में भेज सकता है. 

शुभम पाण्डेय

