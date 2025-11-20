Advertisement
भारत ने पकड़ा अंतरिक्ष का एलियन! ISRO ने माउंट आबू में कैद की 3i Atlas की तस्वीर

Interstellar Comet: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने माउंट आबू में लगी एक दूरबीन की मदद से अंतरतारकीय पिंड की तस्वीर क्लिक की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:21 AM IST
Science News: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला(PRL)के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू में रखी अपनी 1.2 मीटर दूरबीन के इस्तेमाल से अंतरतारकीय धूमकेतु(Interstellar Comet)को देखा. यह धूमकेतु अभी सूर्य से गुजरने के बाद सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से से दूर जा रहा है. यह जांच 12 से 15 नवंबर के बीच की गई है. वैज्ञानिकों ने इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों ही तरीके अपनाए जिससे धूमकेतु के चारों ओर गैस और धूल का लगभग गोल चमकता हुआ घेरा दिखाई देता है जिसे कोमा कहते हैं. 

सौरमंडल में तीसरा मेहमान
3i Atlas हमारे सौरमंडल में आने वाला तीसरा ऐसा धूमकेतु है जिसके बारे में हमें पता है कि वह दूसरे तारों के समूह से आया है. इसकी खोज जुलाई 2025 में एटलस सर्वेक्षण के दौरान की गई थी. यह धूमकेतु किसी और तारामंडल से आया है और यह सीधे रास्ते पर यात्रा कर रहा है जिसका मतलब है कि यह कभी वापस नहीं आएगा. इसकी बर्फ लगभग 3500 साल पुरानी है और इसमें अनोखे केमिकल भी मिले हैं.

कैसी है इसकी बनावट?
अगर धूमकेतु में धूल की पूंछ होती है तो वह धरती से देखने पर कॉमेट के ठीक पीछे सूरज से दूर तक फैली दिखती है. तस्वीरों में एक गहरा और चौड़ा हिस्सा भी दिखता है जिसे आयन पूंछ कहते हैं. यह आयनीकृत गैसों(Ionized Gas)से बनी होती है जिसे सोलर विंड दूर धकेलती है. तस्वीरों के अलावा PRL की टीम ने सुबह की हल्की रोशनी से ठीक पहले कुछ रासायनिक डेटा जमा किया.

माउंट आबू की दूरबीन
माउंट आबू वेधशाला(Observatory)गुरुशिखर के पास 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह वेधशाला मुख्य रूप से अंतरिक्ष की खोज के लिए बनाई गई है जिसमें दूसरे ग्रहों की खोज और सौरमंडल का अध्ययन शामिल है. यह दूरबीन PRL द्वारा चलाई जाती है.

ISRO ने क्या दी जानकारी?
ISRO से जुड़े वैज्ञानिकों के ये अवलोकन 3I ATLAS के व्यवहार और बनावट के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौरमंडल के बाहर बनी चीजें कैसी होती हैं और इन रहस्यमय अंतरिक्ष यात्रियों को पहचानने में आसानी होती है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

