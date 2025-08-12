क्या कमजोर पड़ रहा NASA...सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत से मांगी मदद, ISRO चीफ ने किया बड़ा ऐलान
क्या कमजोर पड़ रहा NASA...सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत से मांगी मदद, ISRO चीफ ने किया बड़ा ऐलान

ISRO Satellite Launch: NISAR मिशन के बाद इसरो अगले कुछ महीनों में एक बड़ा अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड(Bluebird 2)है. इसका कुल वजन 6500 किलोग्राम है और यह सैटेलाइट अगली पीढ़ी का है. इसका मकसद दुनिया में इंटरनेट और संचार को बेहतर बनाना है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:29 PM IST
क्या कमजोर पड़ रहा NASA...सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत से मांगी मदद, ISRO चीफ ने किया बड़ा ऐलान

ISRO to launch American Satellite: कुछ साल पहले तक भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर रहता था लेकिन अब हमारा देश इससे बहुत आगे निकल चुका है. ISRO अध्यक्ष वी.नाराणयन ने बताया कि इसरो अगले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैटेलाइट ब्लॉक-2 लॉन्च करेगा जिसका वजन 6500 किलोग्राम है. यह लॉन्च इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ समय पहले ISRO ने NASA के साथ मिलकर NISAR सैटेलाइट को लॉन्च किया था. 

इसरो चीफ ने क्या कहा?
चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान ISRO Chairman V.Narayanan ने बताया कि, यह मिशन 30 जुलाई को लॉन्च हुए निसार के बाद होगा. निसार सैटेलाइट को GSLV-F16 रॉकेट से लॉन्च किया गया था. आगे नारायणन ने कहा, एक समय ऐसा था जब भारत ने अमेरिका से छोटा रॉकेट लिया था और अब अगले कुछ महीनों में वहीं भारत अपनी जमीन से अमेरिका के बनाए 6500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा.

क्या है ब्लूबर्ड-2 सैटेलाइट?
ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड नाम का ये सैटेलाइट अमेरिका की AST Space mobile नाम की कंपनी ने बनाया है. इसका मकसद दुनिया भर में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. ISRO अध्यक्ष के अनुसार, इस उपग्रह में 2400 वर्ग फुट संचार क्षेत्र है. इसे 12 MPBS तक की तेज डाटा ट्रांसमिशन स्पीड देने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे लोग बिना रुकावट फोन पर बात कर सकेंगे, इंटरनेट चला सकेंगे और वीडियो देख सकेंगे.

कब और कैसे होगा लॉन्च?
यह बड़ा सैटेलाइट भारत को सितंबर में मिलेगा. इसे ISRO अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LMV-3-M5 से श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा. ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड में एक खास तकनीक है जिससे यह सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल फोन को जोड़ सकेगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा. यह 3GPP-मानक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा.

FAQ
1- ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट किसने बनाया है?
Ans: इसे अमेरिका की AST SpaceMobile नाम की कंपनी ने बनाया है. 

2- ये कब और कहां से लॉन्च होगा?
Ans: यह भारत को सितंबर में मिलेगा और ISRO के LVM-3-M5 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा.

3- इसका वजन कितना है?
Ans: इस अमेरिकी सैटेलाइट का कुल वजन 6500 किलोग्राम है. 

