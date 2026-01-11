हार से सीखा सबक....अब जीत की तैयारी, आखिर क्यों PSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करता है ISRO?

Science News: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO एक बार फिर अपने सबसे भरोसमंद रॉकेट PSLV के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है. 12 जनवरू को श्रीहरिकोटा से EOS-N1 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा. मई 2025 में PSLV-C61 मिशन सफल नहीं हो पाया था. उस असफलता के 8 महीने बाद ISRO फिर से इस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है. इस बार इसरो PSLV अभी भी उनका सबसे भरोसेमंद और शानदार रॉकेट है जिसने सालों से भारत को अंतरिक्ष में सफलता दिलाई है.

पिछले मिशन में क्या हुआ था?

साल 2025 में 18 मई को जब PSLV-C61 रॉकेट लॉन्च किया गया तो शुरुआत में सब ठीक था. लेकिन लॉन्च के 8 मिनट बाद एक बड़ी समस्या आ गई. रॉकेट के तीसरे हिस्से में अचनाक प्रेशर कम हो गया जिस वजह से EOS-09 सैटेलाइट अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच पाया और मिशन फेल हो गया.

रॉकेट में किया जबरदस्त सुधार

रॉकेट को दोबारा लॉन्च करने से पहले इसके नोजल कंट्रोल को बेहतर बनाया गया है और इसके बाहरी ढांचे को और मजबूत किया गया है. यह रॉकेट 1993 से काम कर रहा है और ISRO की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. मई 2025 तक इसने 62 में से लगभग 95% मिशन सफलता के साथ पूरे किए हैं. मंगलयान और चंद्रयान-1 को इसी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है.

कैसे काम करता है PSLV रॉकेट?

इसमें इंजन के 4 हिस्से होते हैं जिसमें बारी-बारी से ठोस और लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल होता है. यह 1750 किलो तक का वजन धरती से 600 किमी ऊपर अंतरिक्ष में सही जगह पहुंच सकता है. भारी सैटेलाइट्स भेजने वाले के मुकाबले GSLV रॉकेट के मुकाबले PSLV काफी सस्ता है. इसके एक लॉन्च पर लगभग 250-300 करोड़ रुपए का खर्च आता है.

क्या है PSLV का महत्व?

इस रॉकेट के साथ EOS-अन्वेषा सैटेलाइट भेजा जा रहा है जो समुद्र की निगरानी करेगा. यह मिशन दिखाएगा कि पुराने सुधारों के बाद अब रॉकेट कितना बेहतर हो गया है. इस बार PSLV अपने साथ भारत और विदेशों के कई छोटे सैटेलाइट्स ले जा रहा है. इनमें AI, इंटरनेट और स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रिसर्च सैटेलाइट्स शामिल हैं.

इसरो बना रहा है नए रॉकेट

चाहे वैज्ञानिकों का काम हो, बिजनेस के लिए सैटेलाइट भेजना हो या स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट. PSLV आज भी सबसे भरोसेमंद रॉकेट बना हुआ है. इसरो अब SSLV जैसे नए और आधुनिक रॉकेट बना रहा है लेकिन पीएसएलवी आज भी इसरो का पक्का दोस्त कहा जाता है. छोटी-मोटी रुकावटों के बाद भी इसकी सालों से सफलता इसे दुनिया के बेहतरीन रॉकेटों में से एक बनाती है.