Advertisement
trendingNow13070291
Hindi Newsविज्ञानहार से सीखा सबक....अब जीत की तैयारी, आखिर क्यों PSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करता है ISRO?

हार से सीखा सबक....अब जीत की तैयारी, आखिर क्यों PSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करता है ISRO?

ISRO PSLV Launch: इसरो एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने को तैयार है. पिछले साल छोटी तकनीकी खराबी के बाद ISRO अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C62 को 12 जनवरी को लॉन्च करने जा रहा है. आइए जानते हैं कि यह मिशन भारत के लिए इतना खास क्यों है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार से सीखा सबक....अब जीत की तैयारी, आखिर क्यों PSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करता है ISRO?

Science News: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO एक बार फिर अपने सबसे भरोसमंद रॉकेट PSLV के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है. 12 जनवरू को श्रीहरिकोटा से EOS-N1 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा. मई 2025 में PSLV-C61 मिशन सफल नहीं हो पाया था. उस असफलता के 8 महीने बाद ISRO फिर से इस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है. इस बार इसरो PSLV अभी भी उनका सबसे भरोसेमंद और शानदार रॉकेट है जिसने सालों से भारत को अंतरिक्ष में सफलता दिलाई है. 

पिछले मिशन में क्या हुआ था?
साल 2025 में 18 मई को जब PSLV-C61 रॉकेट लॉन्च किया गया तो शुरुआत में सब ठीक था. लेकिन लॉन्च के 8 मिनट बाद एक बड़ी समस्या आ गई. रॉकेट के तीसरे हिस्से में अचनाक प्रेशर कम हो गया जिस वजह से EOS-09 सैटेलाइट अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच पाया और मिशन फेल हो गया. 

यह भी पढ़ें: NASA की सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से दिखाई गंगा की तस्वीर, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बिछी है सफेद चादर

Add Zee News as a Preferred Source

रॉकेट में किया जबरदस्त सुधार
रॉकेट को दोबारा लॉन्च करने से पहले इसके नोजल कंट्रोल को बेहतर बनाया गया है और इसके बाहरी ढांचे को और मजबूत किया गया है. यह रॉकेट 1993 से काम कर रहा है और ISRO की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. मई 2025 तक इसने 62 में से लगभग 95% मिशन सफलता के साथ पूरे किए हैं. मंगलयान और चंद्रयान-1 को इसी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है. 

कैसे काम करता है PSLV रॉकेट?
इसमें इंजन के 4 हिस्से होते हैं जिसमें बारी-बारी से ठोस और लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल होता है. यह 1750 किलो तक का वजन धरती से 600 किमी ऊपर अंतरिक्ष में सही जगह पहुंच सकता है. भारी सैटेलाइट्स भेजने वाले के मुकाबले GSLV रॉकेट के मुकाबले PSLV काफी सस्ता है. इसके एक लॉन्च पर लगभग 250-300 करोड़ रुपए का खर्च आता है. 

क्या है PSLV का महत्व?
इस रॉकेट के साथ EOS-अन्वेषा सैटेलाइट भेजा जा रहा है जो समुद्र की निगरानी करेगा. यह मिशन दिखाएगा कि पुराने सुधारों के बाद अब रॉकेट कितना बेहतर हो गया है. इस बार PSLV अपने साथ भारत और विदेशों के कई छोटे सैटेलाइट्स ले जा रहा है. इनमें AI, इंटरनेट और स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रिसर्च सैटेलाइट्स शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: मेक्सिको में समुद्र के नीचे मिला 'पाताल लोक' का रास्ता, खत्म हो गई वैज्ञानिकों की मशीन फिर भी नहीं मिला अंत

इसरो बना रहा है नए रॉकेट
चाहे वैज्ञानिकों का काम हो, बिजनेस के लिए सैटेलाइट भेजना हो या स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट. PSLV आज भी सबसे भरोसेमंद रॉकेट बना हुआ है. इसरो अब SSLV जैसे नए और आधुनिक रॉकेट बना रहा है लेकिन पीएसएलवी आज भी इसरो का पक्का दोस्त कहा जाता है. छोटी-मोटी रुकावटों के बाद भी इसकी सालों से सफलता इसे दुनिया के बेहतरीन रॉकेटों में से एक बनाती है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ISRO pslv

Trending news

क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
Punjab
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव