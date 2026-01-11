ISRO लॉन्च कर रहा है भारत की 'तीसरी आंख', घास में छिपे दुश्मनों को भी पकड़ लेगी अन्वेषा सैटेलाइट

ISRO Rocket Launch: जरा सोचिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई ताकत है जिससे आप वह सब कुछ देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकती. यह शक्ति जंगलों की गहराई से लेकर युद्ध के मैदान में छिपी छोटी से छोटी चीज को भी ढूंढ निकाल सकता है. इस खास तकनीक को हाइपरस्पेक्ट्रल कहा जाता है जो साधारण सैटेलाइट तस्वीरों को एक जासूसी कैमरे में बदल देती है. ISRO 12 जनवरी को पीएसएलवी-सी62 रॉकेट के जरिए अन्वेषा (EOS-N1) सैटेलाइट को लॉन्च करेगी जिसे DRDO ने तैयार किया है.

हाइपरस्पेक्ट्रल क्या होता है?

अन्वेषा सैटेलाइट में लगी हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक काफी अलग है. यब सिर्फ फोटो क्लिक नहीं करती बल्कि रोशनी के उन रंगों को भी देख लेती है जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकतीं. यह सूरज की रोशनी के सैकड़ों सूक्ष्म हिस्सों को पहचानती है. इस तकनीक के लिए हर चीज की अपनी चमक होती है चाहे वह मिट्टी हो, पेड़ हो या फिर इंसानों की बनाई कोई मशीन.

यह किस तरह काम करता है?

धरती पर मौजूद हर चीद सूरज की रोशनी के साथ अलग-अलग तरह बर्ताव करती है. वैज्ञानिकों ने शुद्ध मिट्टी, घास और पानी जैसे हजारों सैंपल्स के बारकोड की एक लिस्ट या लाइब्रेरी बना रखी है. जब अन्वेषा सैटेलाइट ऊपर से जमीन को देखता है तो वह वहां के बारकोड को अपनी लिस्ट से मिलाता है और तुरंत बताता है कि नीचे क्या है.

जमीन पर कैसे जुटाई जाती है जानकारी?

वैज्ञानिक अपने साथ स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर नाम का एक छोटा उपकरण लेकर चलते हैं. यह मशीन जमीन के पास जाकर चीजों की चमक और रोशनी को बहुत बारीकी से मापती है. जब इस जानकारी को कंप्यूटर के नक्शों के साथ जोड़ा जाता है तो यह कमाल कर देता है. आप कंप्यूटर पर उस जगह को 3D देख सकते हैं और जूम करके छोटी-छोटी चीजें पहचान सकते हैं. इसकी मदद से कंप्यूटर से पूछा जा सकता है कि इस नदी को पार करने के लिए सुरक्षित जगह कौन सी है.

रक्षा के लिए कैसे जरूरी है?

आज के समय में यह तकनीक सेना के लिए गुप्त हथियार की तरह है. इसका मकसद हमला करना नहीं बल्कि सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए चालाकी से योजना बनाना है. यह सैटेलाइट आसमान से ही बता देगा कि जमीन रेतीली है या चिपचिपी मिट्टी वाली. इससे सेना को सुरक्षित रास्ता चुनने में मदद मिलती है.

पकड़ लेगा दुश्मनों का धोखा

दुश्मन अक्सर नकली पेड़-पौधों या जालों के पीछे छिपते हैं जिसे Camouflage कहते हैं. लेकिन यह सैटेलाइट असली और नकली पौधों के बीच का फर्क भी तुरंत पकड़ लेता है. इसकी मदद से कंप्यूटर पर 3D नक्शे बनाए जाते हैं. कमांडर अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर से कैसा दिखेगा या हमला करने के लिए अच्छा रास्ता कौन सा है.

कितना फायदेमंद है यह सैटेलाइट?

इस तकनीक को बनाना काफी महंगा है. इससे इतना ज्यादा डेटा मिलता है कि उसे संभालना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को मैनेज करने जैसा काम है. कभी-कभी खराब मौसम या बादलों की वजह से तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं.

समाधान के तौर पर AI का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे काम तेजी से हो सके और साथ ही लोगों को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है.