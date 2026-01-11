Advertisement
trendingNow13070517
Hindi Newsविज्ञानISRO लॉन्च कर रहा है भारत की तीसरी आंख, घास में छिपे दुश्मनों को भी पकड़ लेगी अन्वेषा सैटेलाइट

ISRO लॉन्च कर रहा है भारत की 'तीसरी आंख', घास में छिपे दुश्मनों को भी पकड़ लेगी अन्वेषा सैटेलाइट

Anvesha Satellite: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सोमवार को एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस मिशन को PSLV C-62 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इस सैटेलाइट का नाम अन्वेषा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO लॉन्च कर रहा है भारत की 'तीसरी आंख', घास में छिपे दुश्मनों को भी पकड़ लेगी अन्वेषा सैटेलाइट

ISRO Rocket Launch: जरा सोचिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई ताकत है जिससे आप वह सब कुछ देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकती. यह शक्ति जंगलों की गहराई से लेकर युद्ध के मैदान में छिपी छोटी से छोटी चीज को भी ढूंढ निकाल सकता है. इस खास तकनीक को हाइपरस्पेक्ट्रल कहा जाता है जो साधारण सैटेलाइट तस्वीरों को एक जासूसी कैमरे में बदल देती है. ISRO 12 जनवरी को पीएसएलवी-सी62 रॉकेट के जरिए अन्वेषा (EOS-N1) सैटेलाइट को लॉन्च करेगी जिसे DRDO ने तैयार किया है. 

हाइपरस्पेक्ट्रल क्या होता है?
अन्वेषा सैटेलाइट में लगी हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक काफी अलग है. यब सिर्फ फोटो क्लिक नहीं करती बल्कि रोशनी के उन रंगों को भी देख लेती है जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकतीं. यह सूरज की रोशनी के सैकड़ों सूक्ष्म हिस्सों को पहचानती है. इस तकनीक के लिए हर चीज की अपनी चमक होती है चाहे वह मिट्टी हो, पेड़ हो या फिर इंसानों की बनाई कोई मशीन. 

यह भी पढ़ें: पिछले 95 साल में सूरज का एक चक्कर भी नहीं लगा पाया ये ग्रह, यहां 1 साल में बीत जाती हैं कई पीढ़ियां

Add Zee News as a Preferred Source

यह किस तरह काम करता है?
धरती पर मौजूद हर चीद सूरज की रोशनी के साथ अलग-अलग तरह बर्ताव करती है. वैज्ञानिकों ने शुद्ध मिट्टी, घास और पानी जैसे हजारों सैंपल्स के बारकोड की एक लिस्ट या लाइब्रेरी बना रखी है. जब अन्वेषा सैटेलाइट ऊपर से जमीन को देखता है तो वह वहां के बारकोड को अपनी लिस्ट से मिलाता है और तुरंत बताता है कि नीचे क्या है. 

जमीन पर कैसे जुटाई जाती है जानकारी?
वैज्ञानिक अपने साथ स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर नाम का एक छोटा उपकरण लेकर चलते हैं. यह मशीन जमीन के पास जाकर चीजों की चमक और रोशनी को बहुत बारीकी से मापती है. जब इस जानकारी को कंप्यूटर के नक्शों के साथ जोड़ा जाता है तो यह कमाल कर देता है. आप कंप्यूटर पर उस जगह को 3D देख सकते हैं और जूम करके छोटी-छोटी चीजें पहचान सकते हैं. इसकी मदद से कंप्यूटर से पूछा जा सकता है कि इस नदी को पार करने के लिए सुरक्षित जगह कौन सी है. 

रक्षा के लिए कैसे जरूरी है?
आज के समय में यह तकनीक सेना के लिए गुप्त हथियार की तरह है. इसका मकसद हमला करना नहीं बल्कि सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए चालाकी से योजना बनाना है. यह सैटेलाइट आसमान से ही बता देगा कि जमीन रेतीली है या चिपचिपी मिट्टी वाली. इससे सेना को सुरक्षित रास्ता चुनने में मदद मिलती है. 

पकड़ लेगा दुश्मनों का धोखा
दुश्मन अक्सर नकली पेड़-पौधों या जालों के पीछे छिपते हैं जिसे Camouflage कहते हैं. लेकिन यह सैटेलाइट असली और नकली पौधों के बीच का फर्क भी तुरंत पकड़ लेता है. इसकी मदद से कंप्यूटर पर 3D नक्शे बनाए जाते हैं. कमांडर अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर से कैसा दिखेगा या हमला करने के लिए अच्छा रास्ता कौन सा है. 

यह भी पढ़ें: हार से सीखा सबक....अब जीत की तैयारी,  आखिर क्यों PSLV पर आंख मूंद कर भरोसा करता है ISRO?

कितना फायदेमंद है यह सैटेलाइट?
इस तकनीक को बनाना काफी महंगा है. इससे इतना ज्यादा डेटा मिलता है कि उसे संभालना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को मैनेज करने जैसा काम है. कभी-कभी खराब मौसम या बादलों की वजह से तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं. 
समाधान के तौर पर AI का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे काम तेजी से हो सके और साथ ही लोगों को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

anvesha satelliteISRO pslv

Trending news

महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला