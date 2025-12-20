ISRO: एलन मस्क को झटका! भारत का 'बाहुबली रॉकेट' अंतरिक्ष में ले जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एंटीना

Advertisement
ISRO Bahubali Rocket: भारतीय स्पेस एजेंसी कुछ ही दिनों में अपना बाहुबली रॉकेट ब्लू बर्ड-6 रॉकेट लॉन्च करेगी. यह भारत के बड़े व्यापारिक और सैन्य मिशनों के लिए इतना भरोसेमंद है कि इसे बाहुबली कहा जाता है. 

 

Dec 20, 2025
ISRO Blue Bird Rocket Launch: भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM3, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, 24 दिसंबर यानी क्रिसमस की शाम को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा. इसे श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा और अपने साथ ब्लू बर्ड-6 नाम का एक बहुत ही ताकतवर भारी सैटेलााइट लेकर जाएगा. इस सैटेलाइट का वजन 6500 किलो है और यह अब तक का सबसे भारी सामान है जिसे अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा. बाहुबली रॉकेट की सफलता का रिकॉर्ड 100% है. यह सैटेलाइट एक खास तकनीक पर काम करता है और इसकी मदद से दुनिया का ऐसा इंटनरनेट नेटवर्क बनेगा जो सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा. 

किस समय होगा लॉन्च?
इस विशाल रॉकेट को 24 दिसंबर 2025 की सुबह 8:54 बजे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इस मिशन की सबसे खास बात इसमें लगा ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट है. इसमें लगा एंटीना अब तक का सबसे बड़ी कमर्शियल एंटीना है जो लगभग 2,400 वर्ग फुट में फैला है जो इले एक बड़े घर के आकार का बना देता है. बता दें कि यह पुराने Blue Bird सैटेलाइट्स के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा है जो 10 गुना ज्यादा डेटा भेजने की ताकत रखता है. 

इस मिशन से क्या फायदा होगा?
जब यह सैटेलाइट काम करना शुरू करेगा तो इससे आम लोगों और सरकारी दफ्तरों को बहुत ही फायदा होगा. इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इससे आपके मोबाइल पर सीधा इंटरनेट चलेगा चाहे आप कहीं भी हो. यह पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार की कंपनी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के जरिए मिला है. इस रॉकेट लॉन्च से दुनिया देखेगी कि भारत बड़े और भारी सैटेलाइट्स भेजने में भी माहिर है. 

भारत के लिए खास है ये मिशन
अब तक  AST SpaceMobile कंपनी अपने सैटेलाइट भेजने के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX का मदद लेती थी. लेकिन अब उसने भारत के LVM3 बाहुबली रॉकेट को चुना है. इससे पहले वनवेब नाम की कंपनी भी भारत के इसी रॉकेट से अपने 72 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज चुकी है. कंपनी के मालिक एबेल एवेलन का कहते हैं कि, उनका लक्ष्य है कि 2026 की शुरुआत तक उनके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स तैयार हों जिसे अंतरिक्ष में भेजा जा सके. 

कितना ताकतवर है भारत का बाहुबली रॉकेट?
इस रॉकेट की ऊंचाई की बात करें तो यह 43.5 मीटर ऊंचा (14 मंजिला इमारत जितना) है और उड़ान भरत समय इसला कुल वजन 642 टन होता है. यह अंतरिक्ष की निचली कक्षा में 10 टन तक का वजन लेकर जा सकता है. ISRO अब इसे और भी ताकतवर बनाने पर काम कर रा है जिससे यह भविष्य में और भी सैटेलाइट ले जा सके. 

