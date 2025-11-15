ISRO: Chandrayaa-3 का भटकता मॉड्यूल खुद ही वापस लौट आया, बिना इंजन के कैसे भरी उड़ान?

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रयान-3 का जो सेवा मॉड्यूल है, जिसे Space-Track dot org ने आखिरी बार 27 जून 2025 को देखा था, वह अपने आप ही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र(Gravity Field)में दाखिल हो गया है. सितंबर में Asteroid को ट्रैक करने से मिली जानकारी से पता चला है कि यह सर्विस मॉड्यूल नवंबर की शुरुआत में 2 बार चंद्रमा के करीब से गुजरेगा. चंद्रयान-3 का यह प्रणोदन मॉड्यूल (Propulsion Module)मुख्य मिशन के दो साल से भी ज्यादा समय बाद खुद ही चंद्रमा के नजदीक पहुंच गया.

कैसे बढ़ा आगे?

पृथ्वी-चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह अंतरिक्ष यान(Spacecraft)बिना किसी इंजन को चलाए भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा. यह मॉड्यूल अंतरिक्ष यान का वह हिस्सा है जो चंद्रयान-3 को बिना उतारे चंद्रमा तक ले जाता है और अंतरिक्ष में मिशन चलाना में मदद करता है. किसी अंतरिक्ष यान का अपना मुख्य मिशन पूरा होने के इतने सालों बाद भी चंद्रमा के चक्कर लगाना एक बहुत ही अनोखी बात है. अगस्त 2023 में जब लैंडर और रोवर चंद्रमा पर उतरे थे तब भी यह Propulsion Module कक्षा में ही था. अब यह 2025 में अपने आप ही चंद्रमा के करीब वापस आ जाएगा.

चंद्रमा के क्षेत्र में कब हुआ दाखिल?

यह मॉड्यूल 4 नवंबर को चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र(Sphere of Influence)में दाखिल हो गया था. यह वह इलाका है जहाा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा मजबूत हो जाता है. इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 3,740 किलोमीटर ऊपर से उड़ान भरी और 11 नवंबर को दूसरी उड़ान 4,537 किलोमीटर की दूरी पर हुई.

चंद्रमा के पास उड़ान भरने से क्या हुआ?

चंद्रमा के पास से उड़ान भरने के बाद इस मॉड्यूल कीेमगामा कक्षा(Orbit)बड़ी और थोड़ी चपटी(Flat)हो गई है. ISRO ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, इन उड़ानों का वजह से सैटेलाइट की कक्षा 1 लाख x 3 लाख किलोमीटर से बदलकर 4.09 लाख x 7.27 लाख किलोमीटर हो गई है और इसका झुकाव(Inclination)34 डिग्री से घटकर 22 डिग्री हो गया है.

ISRO ने इस पर क्या बताया?

ISRO ने इस बात पर जोर दिया कि ये घटनाएं जानबूझकर नहीं की गई थी. बल्कि Gravitational Force की वजह से ऑर्बिट धीरे-धीरे बदल गई थी. चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से एलवीएम3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था. इसका मकसद चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करना, रोवर को चलाना और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना था.