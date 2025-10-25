ISRO: भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने वाला 'HMLV-III', 65 फीट ऊंचे रॉकेट मॉडल की पहली झलक

Gaganyaan Rocket Unveiled: हैदराबाद में बीएम बिड़ला विज्ञान केंद्र में गगनयान रॉकेट के एक मॉडल का उद्घाटन किया गया. बता दें कि यह मॉडल 65 फीट ऊंचा है और इसका नाम Gaganyaan प्रेक्षेपण यान(HLMV-III- मानव रेटेड लॉन्च वाहन मार्क-III)है. हालांकि, यह मॉडल अभी असली रॉकेट का एक-तिहाई है. इसे इसलिए बनाया है जिससे लोग भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की इंजीनियरिंग और विशाल आकार को करीब से समझ सकें.

क्या है Gaganyaan Mission?

गगनयान मिशन का मुख्य लक्ष्य है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना. यह मिशन भारत की इस क्षमता को दुनिया के सामने दिखाएगा. उद्घाटन के दिन वहां डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे. ये बोर्ड रॉकेट के जरूरी हिस्सों और दूसरी खास बातों को समझा रहे थे.

यह भी पढ़ें: Gaganyaan Mission: क्या 2027 तक भारत रच पाएगा इतिहास, ISRO अध्यक्ष ने बताया- '90% तक काम पूरा'

Add Zee News as a Preferred Source

किसने किया इसका उद्घाटन?

जीपी बिड़ला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान(GPBAASRI)की अध्यक्ष निर्मल बिड़ला ने रॉकेट मॉडल का अनावरण किया. इस दौरान संस्थान के निदेशक के. मृत्युंजय रेड्डी भी मौजूद थे. इसके साथ ही उन्होंने 2 स्वदेशी आर्किमिडीज पवन टर्बाइन भी लॉन्च किए.

यह भी पढ़ें: धरती से थोड़ी ही दूरी पर मिली 4 गुना बड़ी 'दूसरी पृथ्वी', बताया इसे साल 2025 की सबसे बड़ी खोज

इसमें 2 बड़ी बातें हैं

Gaganyaan Mission भारत के अंतरिक्ष में भविष्य को दिखाती है. इसके अलावा आर्किमिडीज टर्बाइन ग्रीन तकनीक और पर्यावरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं. इन प्रदर्शिनियों से उम्मीद है कि, हजारों युवा छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में करियर बनाने की भी प्रेरणा मिलेगी. साथ ही युवा देश के इनोवेशन के साथ जुड़ पाएंगे.