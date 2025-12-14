ISRO: विक्रम-1 से अंतरिक्ष में भारत का दबदबा! पहली उड़ान के लिए तैयार है 'प्राइवेट रॉकेट', जानें लॉन्च का समय

India First Private Rocket: भारत की पहली निजी रॉकेट कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस अपने विक्रम-1 रॉकेट की पहली कक्षीय उड़ान (Orbital Flight) के लिए तैयार हो रही है.
Vikram 1 Rocket: स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान इतिहास में एक ऐतिहासिक पल के लिए तैयार है क्योंकि उनका विक्रम-1 रॉकेट अपनी पहली उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है. हैदराबाद की यह नई कंपनी पहली भारतीय निजी कंपनी बनने जा रही है जो खुद के बनाए रॉकेट को कक्षा (Orbit) में स्थापित करेगी. यह देश के नए नीजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. कंपनी के सह-संस्थापक भरत डाका ने बताया कि विक्रम-1 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचा दिया गया है. वहां अभी उसे जोड़ने और एकीकरण का काम चल रहा है.
जारी हैं लॉन्च की तैयारियां
विक्रम-1 एक चार-चरणों वाला रॉकेट है जिसे खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बढ़ते बाजार की जरूरतें पूरी करने के लिए बनाया गया है. इस रॉकेट में ठोस ईंधन (Solid Propulsion) वाले चरण हैं जिन्हें एडवांस्ड मार्गदर्शन और कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. अब जब लॉन्च पैड पर रॉकेट का सारा हार्डवेयर तैयार है तो स्काईरूट की कंट्रोल टीम भी पूरी तरह से काम कर रही है.
तैयारी में जुटे हैं इंजीनियर्स
कंट्रोल टीम रॉकेट के सॉफ्टवेयर, संचार लिंक और उड़ान के दौरान असली समय की निगरानी (Real-time Monitoring) करने वाले उपकरणों की जांच में लगे हुए हैं क्योंकि अब तेजी से उलटी गिनती शुरू होने वाली है. साथ ही इंजीनियर सिमुलेशन और रिहर्सल कर रहे हैं कि जमीन पर लगी मशीनें रॉकेट के प्रदर्शन को लॉन्च होने से लेकर उसके स्टेज अलग होने तक ठीक से ट्रैक कर सकें.
कब लॉन्च होगा विक्रम-1?
स्काईरूट का लक्ष्य है कि अगले 2 महीनों के अंदर वह विक्रम-I को उसकी पहली अंतरिक्ष उड़ान पर भेजें. यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो (ISRO) के लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके किया जाएगा. स्काईरूट कंपनी जिसने हाल ही में 2,00,000 वर्ग फुट में बने इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है और पहली कोशिश में ही रॉकेट को कक्षा में पहुंचाना चाहती है.