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रात के अंधेरे में हीरा जैसा चमका भारत! 400 KM ऊपर से दिखा ऐसा नजारा, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा

रात के सन्नाटे में अंतरिक्ष से हमारा देश किसी चमकते हुए हीरे जैसा नजर आया. नासा के स्पेस स्टेशन से सामने आए टाइमलैप्स ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. एक तरफ रोशनी से नहाए भारतीय शहर और दूसरी तरफ समुद्र पर कड़कती तूफानी बिजलियां इस नजारे से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST
रात के अंधेरे में हीरा जैसा चमका भारत! 400 KM ऊपर से दिखा ऐसा नजारा, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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