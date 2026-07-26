/रात के अंधेरे में हीरा जैसा चमका भारत! 400 KM ऊपर से दिखा ऐसा नजारा, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा

जब पूरी दुनिया रात की आगोश में सो रही होती है, तब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी एक अलग ही जादुई रंग में नजर आती है. अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS ने भारत और श्रीलंका का एक ऐसा वीडियो आया है, जिसे देखते ही आपकी नजरें नहीं हटेगी. रात के अंधेरे में एक तरफ जहां शहरों की झिलमिलाती रोशनी से भारत का नक्शा जगमगा रहा था, वहीं मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में एक साथ कड़कती दर्जनों आकाशीय बिजलियों ने कुदरत का अद्भुत नजारा पेश किया. NASA से जारी हुए इस अनोखे वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
अंतरिक्ष से रिकार्ड किया गया यह वीडियो NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर की अर्थ साइंस एंड रिमोट सेंसिंग यूनिट से जारी किए गए तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है.
वीडियो की शुरुआत तब होती है जब स्पेस स्टेशन अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए दक्षिण भारत और श्रीलंका की ओर बढ़ता है. जैसे-जैसे ISS आगे बढ़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले मन्नार की खाड़ी के संकरे समुद्री हिस्से के ऊपर आकाशीय बिजली के तेज धमाके बादलों को रोशन कर देते हैं.
India and Sri Lanka at night seen from space, with thunderstorms in the Gulf of Mannar and Bay of Bengal. pic.twitter.com/lkUuPxtxl0
Wonder of Science (@wonderofscience) July 25, 2026
जमीन पर बसे शहरों की झिलमिलाती रोशनी और आसमान में कड़कती कुदरती बिजली का यह संगम अंतरिक्ष से किसी जादुई कैनवास जैसा दिखाई देता है. मानसून के मौसम में बनने वाले इन तूफानी बादलों का यह पैमाना जमीन से देख पाना लगभग असंभव होता है.
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चक्कर लगाता है. मात्र 90 मिनट में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेने वाले इस स्पेस स्टेशन का यह अनूठा व्यू रिसर्चर्स के लिए बहुत खास है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के नजारों का महत्व सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है. ISS से लिए गए ये फुटेज वैज्ञानिकों को बादलों के बनने की प्रक्रिया, आकाशीय बिजली की फ्रीक्वेंसी, चक्रवाती तूफानों और जलवायु परिवर्तन को गहराई से समझने में मदद करते हैं. अंतरिक्ष से मिला यह दृश्य भारत के गतिशील मौसम और हमारी पृथ्वी की कुदरती ऊर्जा का एक शानदार प्रमाण है.