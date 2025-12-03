सहारा में ISS ने अंतरिक्ष से कैद किए 'अंगूठी जैसे पहाड़', जानें क्या है लीबिया के इन पहाड़ों का रहस्य?

Science News: सहारा रेगिस्तान के एक बहुत सूखे इलाके में हल्के रंग की रेत की बीच से गहरे रंग की चट्टानी पहाड़ अचानक ऊपर उठते हैं. NASA की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से एक खास बनावट वाला पहाड़ है जबल अर्कानू. यह पहाड़ अपने असामान्य गोल पैटर्न के लिए जाना जाता है. ISS से ली गई एक त्सवीर इस दुर्लभ भूवैज्ञानिक बनावट को साफ और डिटेल तरीके से दिखाती है. जबल अर्कानू जिसे अर्केनू भी कहते हैं, दक्षिण-पूर्वी लीबिया में है जो मिस्र के पास स्थित है.

कैसे बना यह पहाड़?

जबल अर्कानू के चारों ओर कई और पर्वत श्रंखलाएं हैं जिसमें से एक जबल अल-अवायनात है जो दक्षिण-पूर्व से लगभग 20 किमी दूर है. इसके अलावा दूसरी है अर्केनू संरचाएं जो पश्चिम में लगभग 90 किमी दूर है. शुरू में माना जाता था कि ये गोल पहाड़ियां अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों के टकराने से बनी हैं. लेकिन बाद की जांच से पता चला कि ये पहाड़ियां उल्कापिंड से नहीं बल्कि धरती की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गोल आकृतियां तब बनीं जब धरती के अंदर से गर्म पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आया और आस-पास की चट्टानों में घुस गया. यह प्रक्रिया कई बार हुई जिससे एक-दूसरे से जुड़े हुए गोल वलय बन गए. ऐसा लगता है कि इन वलयों का केंद्र थोड़ा दक्षिण-पश्चिन की ओर झुका हुआ है. ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों(Igneous Rocks)जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बने हैं.

तस्वीर में क्या दिखाई दिया?

13 सितंबर 2025 को ISS से ली गई नई तस्वीर में रेगिस्तान में लंबी-लंबी परछाइयां दिखाई दे रही हैं. जबल अर्कानू की ऊंची चट्टानी ढलानें समुद्र तल से लगभग 1,400 मीटर ऊंची है. ये अपने आसपास के रेतीले मैदानों से लगभग 800 मीटर ज्यादा ऊंची है. ये अपने आसपास के रेतीले मैदानों से लगभग 800 मीटर ज्यादा ऊंची है. तस्वीर में पहाड़ के नीचे से बड़े पत्थर, कंकड़ और पंखे जैसी रेत की धाराएं दूर तक फैली हुई हैं. हालांकि, इस इलाके में पानी की बहुत कमी है.

यह भी पढ़ें: गजब! 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच तैरती है दुनिया की ये इकलौती जगह, जहां एक हाथ में एशिया तो दूसरे में अमेरिका

इस इलाके में कितनी बारिश होती है?

NASA और JAXA(जापान)के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी लीबिया, मिस्र और उत्तरी सूडान में के आस-पास के पूरे इलाके में साल भर में केवल 1 से 5 मिमी तक ही बारिश होती है. जबल अर्कानू के आसपास के इलाकों में थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई जो लगभग 5 से 10 मिमी तक होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पहाड़ों के हल्के प्रभाव के कारण होता है.