ISS पर दिखा रहस्यमयी 'ब्लू जेट'...NASA एस्ट्रोनॉट ने शेयर की तस्वीर, इसे देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

ISS Astronauts: International Space Station पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने दो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय नीली जेट को देखा है. ये धरती के वायुमंडल से ऊपर की तरफ उड़ती हुई एक बड़ी बिजली का जेट है. ये बिजली की घटनाएं तूफान वाले बादलों से बहुत ऊपर होती हैं और वैज्ञानिक अभी तक इससे पीछे के राज को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं. स्पेस वेबसाइट के अनुसार, NASA के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर ने एक नीले जेट की तस्वीरें खींची हैं. यह एक खास तरह की बिजली होती है जो ऊपर की ओर जाती है और अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच जाती है. अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने इस तस्वीर को शेयर किया है.

क्यों दिखती है रंगीन रोशनी?

सामान्य बिजली जो जमीन की तरफ नीचे आती है उससे अलग, स्प्राइट और नीले जेट बादलों से ऊपर की ओर चमकते हैं जिसकी वजह से ये रोशनी रंगीन दिखाई देती है. खासकर, नीले जेट तूफानी बादलों में बिजली के आवेश के संतुलने से बनते हैं. ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के साथ मिलकर अपनी खास नीली चमक पैदा करते हैं.

यह भी पढें: आकाशगंगा के बीच में सो रहा है एक 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बताया कब नींद से जागेगा ये ब्लैक होल

Add Zee News as a Preferred Source

कब ली गई थी तस्वीर?

ISS से 19 नवंबर 2024 को एक अंतरिक्ष यात्री ने एक और तस्वीर खींची थी. इस तस्वीर में बिजली की एक वेव दिख रही है जिससे पता चलता है कि ये कितनी ताकतवर हो सकती हैं. हालांकि NASA ने पहले इस तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया था लकिन बाद में फोटोग्राफर फ्रैंकी लुसेना ने इसे ISS के फोटो डाटाबेस में खोज निकाला.यह विशाल जेट न्यू ऑरलियन्स के तट पर एक तूफान से निकला था और धरती के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयनमंडल तक 80 किमी से भी ज्यादा ऊपर तक फैल गया था.

क्यों है ये इतनी रहस्यमय?

इन ऊंचाई पर होने वाली घटनाओं के ज्यादा सबूत मिलने के बाद भी, वैज्ञानिकों के पास अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं है. वैज्ञानिकों को अभी भी ये नहीं पता कि स्प्राइट को बनाने वाली सही वायुमंडलीय स्थितियां क्या हैं और विशाल जेट कैसे बनते हैं. लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें(Gravitational Rays)इसमें शामिल हो सकती हैं, हालांकि ये अभी पक्का नहीं है.

यह भी पढें: धरती की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं खूंखार राक्षस; कब होंगे सबसे करीब, कैसे देखे जा सकते हैं ये कॉमेट?