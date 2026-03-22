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Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में खत्म होगा अमेरिका का दबदबा? ISS के रिटायरमेंट से वैज्ञानिकों की उड़ी नींद; क्या चीन मार लेगा बाजी?

अंतरिक्ष में खत्म होगा अमेरिका का दबदबा? ISS के रिटायरमेंट से वैज्ञानिकों की उड़ी नींद; क्या चीन मार लेगा बाजी?

ISS Retirement Countdown: अंतरिक्ष में इंसानों की मौजूदगी का सबसे बड़ा आधार रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. साल 2030 तक इसे बंद करने की तैयारी चल रही है. लेकिन असली चिंता इस बात को लेकर है कि इसके बाद अंतरिक्ष में रिसर्च और इंसानों की मौजूदगी कैसे जारी रहेगी?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:39 PM IST
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अंतरिक्ष में खत्म होगा अमेरिका का दबदबा? ISS के रिटायरमेंट से वैज्ञानिकों की उड़ी नींद; क्या चीन मार लेगा बाजी?

ISS Retirement Countdown: पिछले 25 सालों से धरती के ऊपर चक्कर लगा रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) अब रिटायर होने जा रहा है. नासा (NASA) ने एलान किया है कि साल 2030 तक इस बड़े रिसर्च सेंटर को समुद्र में गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा. लेकिन इस खबर ने वैज्ञानिकों और स्पेस एक्सपर्ट्स के बीच हड़कंप मचा दिया है. अब डर इस बात का है कि अगर समय रहते इसका कोई विकल्प (Replacement) तैयार नहीं हुआ, तो अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका और उसके साथी देश पिछड़ जाएंगे और चीन बाजी मार ले जाएगा.

क्यों हो रहा है ISS को रिटायर?

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) को बनाने में दुनिया के कई देशों ने हाथ मिलाया था. लेकिन अब इसके ढांचे में दरारें आने लगी हैं, एयर लीक की समस्या बढ़ रही है और इसे मेंटेन करने का खर्च अरबों डॉलर तक पहुंच गया है. NASA अब अपना ध्यान मंगल और चांद (Artemis Mission) पर लगाना चाहता है, इसलिए वह ISS की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की योजना बना रहा है.

2030 के बाद समंदर में समा जाएगा ISS

नासा की योजना है कि 2030 तक ISS को रिटायर कर दिया जाएगा. इसे नियंत्रित तरीके से प्रशांत महासागर के एक सुनसान हिस्से में गिराया जाएगा. ISS केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां कैंसर की दवाइयों से लेकर अंतरिक्ष में इंसानों के रहने तक के बड़े प्रयोग हुए हैं. इसकी विदाई का मतलब है एक चलता-फिरता लैब हमेशा के लिए खत्म हो जाना.

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अमेरिका को किस बात का है डर?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ISS के खत्म होने से एक स्पेस गैप पैदा हो सकता है. क्योंकि चीन के पास अपना खुद का तियांगोंग (Tiangong) स्पेस स्टेशन पहले से ही काम कर रहा है. ऐसे में अगर अमेरिका का कोई स्टेशन नहीं रहा, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए चीन का रुख करेंगे. यहां कैंसर की दवाइयों से लेकर नई टेक्नोलॉजी के परीक्षण तक हजारों एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. स्टेशन न होने का मतलब है इन सब खोजों पर सालों के लिए ब्रेक लग जाना. लेकिन NASA को उम्मीद है कि आने वाले समय में एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अपना कमर्शियल स्टेशन बना लेंगी. फिलहाल इनमें से कोई भी अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है.

समुद्र की गहराइयों में होगा अंत

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने के लिए NASA ने स्पेसएक्स (SpaceX) को एक विशेष डी-ऑर्बिट व्हीकल बनाने का ठेका दिया है. यह ISS को धक्का देकर सुरक्षित तरीके से प्रशांत महासागर के पॉइंट निमो (Point Nemo) में गिराएगा. यह जगह इंसानी आबादी से हजारों मील दूर है और इसे सैटेलाइटों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है.

आगे क्या होगा?

अंतरिक्ष की यह जंग अब सरकारी बनाम प्राइवेट और अमेरिका बनाम चीन के बीच फंस गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अगले 4-5 सालों में नया स्टेशन नहीं बना, तो अमेरिका अंतरिक्ष में अपनी वह ताकत (Edge) खो देगा जो उसने दशकों की मेहनत से बनाई है.

आने वाला समय बेहद मुश्किल

नासा के अधिकारियों का कहना है कि वे प्राइवेट क्षेत्र के साथ मिलकर कमर्शियल स्पेस स्टेशनों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सरकारी पैसा बचाया जा सके और मंगल (Mars) जैसे बड़े मिशनों पर फोकस किया जा सके. लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राइवेट स्टेशन और सरकारी रिसर्च हब में जमीन-आसमान का फर्क होता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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