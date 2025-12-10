अंतरिक्ष से हिमालय का शानदार नजारा...ISS से वीडियो आया सामने, धरती की 'नसों' जैसा दिखा ये पर्वत

Science Hindi News: अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से लिए गए एक वीडियो में हिमालय को धरती की सतह पर फैली हुई नसों (Veins) की तरह दिखाया गया है. यह वीडियो 29 नवंबर 2025 के ISS पर लगे हाई-रिडॉल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया गया था. यह फुटेज भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से अलग करने वाली इस विशाल पर्वत श्रृंखला का अब तक का सबसे क्लियर नजारा दिखाता है. वीडियो में बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिख रही हैं.

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में ये चोटियां ऊबड़-खाबड़ घाटियों और गहरी परछाइयों के बीच से गुजरती हुई दिखाई देती हैं. अंतरिक्ष से देखने पर हिमालय लगभग जीवित लगता है जैसे किसी पुराने पेड़ की नसें हों या जिंदा धरती की जीवन रेखाएं. यह अद्भुत नजारा इसलिए बनता है क्योंकि चमकीली सफेद बर्फ और हजारों किमी तक फैली काली, क्षतिग्रस्त चोटियों के बीच बड़ा अंतर दिखता है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर Sen के पूरे हफ्ते की फुटेज को मिलाकर शेयर किया. इस वीडियो ने तुरंत ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. यह वीडियो इसलिए खास था क्योंकि यह जीव विज्ञान और भूविज्ञान में दिखने वाले प्राकृतिक पैटर्न जैसा दिखता था. इस देखकर दर्शकों को याद आया कि, पहाड़ों को बनाने वाली प्रक्रियाएं, नदी नेटवर्क और पत्तों में दिखने वाली नसें ये सभी एक जैसी प्रक्रियाओं से बनती हैं.

क्या है हिमालय का महत्व?

Himalaya 5 देश भारत, नेपाल, भूटान. चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है. यह धरती के कुछ सबसे मुश्किल पर्यावरणीय क्षेत्रों का घर है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है. लगभग 420 किमी की ऊंचाई से देखने पर इसकी जटिल बनावट और प्रभावशाली लगती है. यह एशिया को आकार देने वाली विशाल विवर्तनिक शक्तियों (जमीन की प्लेटों का टक्कर) का सबूत है.

नासा क्यों दिखाता है यह नजारा?

NASA और बाकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां अक्सर ISS से तस्वीरें जारी करती हैं. ये वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक और पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर नजर रखने में मदद करती है. यह नया वीडियो हिमालय की भव्यता के साथ धरती की प्राकृतिक प्रणालियों के गहरे संबंध को भी उजागर करता है. अंतरिक्ष से यह सुंदरता और नाजुकता दोनों को दर्शाता है.