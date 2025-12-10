Advertisement
trendingNow13035949
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष से हिमालय का शानदार नजारा...ISS से वीडियो आया सामने, धरती की 'नसों' जैसा दिखा ये पर्वत

Himalayan Veins: एक वीडियो में बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां सूरज की रोशनी में चमकती दिख रही हैं. ये चोटियां ऊबड़-खाबड़ घाटियों और गहरी छायाओं के बीच से निकलती हुई दिख रही हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष से हिमालय का शानदार नजारा...ISS से वीडियो आया सामने, धरती की 'नसों' जैसा दिखा ये पर्वत

Science Hindi News: अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से लिए गए एक वीडियो में हिमालय को धरती की सतह पर फैली हुई नसों (Veins) की तरह दिखाया गया है. यह वीडियो 29 नवंबर 2025 के ISS पर लगे हाई-रिडॉल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया गया था. यह फुटेज भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से अलग करने वाली इस विशाल पर्वत श्रृंखला का अब तक का सबसे क्लियर नजारा दिखाता है. वीडियो में बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिख रही हैं. 

वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में ये चोटियां ऊबड़-खाबड़ घाटियों और गहरी परछाइयों के बीच से गुजरती हुई दिखाई देती हैं. अंतरिक्ष से देखने पर हिमालय लगभग जीवित लगता है जैसे किसी पुराने पेड़ की नसें हों या जिंदा धरती की जीवन रेखाएं. यह अद्भुत नजारा इसलिए बनता है क्योंकि चमकीली सफेद बर्फ और हजारों किमी तक फैली काली, क्षतिग्रस्त चोटियों के बीच बड़ा अंतर दिखता है. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'गंगा नदी' की खोज, वैज्ञानिकों ने पहली बार बनाया 16 प्राचीन नदियों का पूरा नक्शा

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर Sen के पूरे हफ्ते की फुटेज को मिलाकर शेयर किया. इस वीडियो ने तुरंत ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. यह वीडियो इसलिए खास था क्योंकि यह जीव विज्ञान और भूविज्ञान में दिखने वाले प्राकृतिक पैटर्न जैसा दिखता था. इस देखकर दर्शकों को याद आया कि, पहाड़ों को बनाने वाली प्रक्रियाएं, नदी नेटवर्क और पत्तों में दिखने वाली नसें ये सभी एक जैसी प्रक्रियाओं से बनती हैं. 

क्या है हिमालय का महत्व?
Himalaya 5 देश भारत, नेपाल, भूटान. चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है. यह धरती के कुछ सबसे मुश्किल पर्यावरणीय क्षेत्रों का घर है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है. लगभग 420 किमी की ऊंचाई से देखने पर इसकी जटिल बनावट और प्रभावशाली लगती है. यह एशिया को आकार देने वाली विशाल विवर्तनिक शक्तियों (जमीन की प्लेटों का टक्कर) का सबूत है. 

नासा क्यों दिखाता है यह नजारा?
NASA और बाकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां अक्सर ISS से तस्वीरें जारी करती हैं. ये वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक और पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर नजर रखने में मदद करती है. यह नया वीडियो हिमालय की भव्यता के साथ धरती की प्राकृतिक प्रणालियों के गहरे संबंध को भी उजागर करता है. अंतरिक्ष से यह सुंदरता और नाजुकता दोनों को दर्शाता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

international space station

Trending news

गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस