Hindi Newsविज्ञान

ISS ने अंतरिक्ष से दिखाई 'चमकती दिल्ली' की तस्वीर, लोग बोले- प्रदूषण के बाद भी इतनी खूबसूरत कैसे

International Space Station: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने X पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दुनिया भर के कुछ ऐसे शहर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:06 AM IST
Delhi from Space: ISS ने रात में जगमगाते हुए शहरों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें अंतरिक्ष से लिया गया है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है. तस्वीर में दिल्ली चमकती हुई दिख रही है जो एक शानदार डिजाइन बना रही है. तस्वीर के साथ बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली टोक्यो के बाद दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र(Metropolitan Area)है. इस इलाके में लगभग 3 करोड़ 46 लाख 70 हजार लोग रहते हैं. 

कब क्लिक की गई तस्वीर?
ISS ने बताया कि यह तस्वीर रात में 10 बजकर 54 मिनट(स्थानीय समय)पर ली गई थी. इस रात के नजारे में शहर यमुना नदी से 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है. तस्वीर में दाईं ओर बीच में जो चमकीला आयताकार (Rectengular) हिस्सा दिख रहा है वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा(IGI Airport)है. बता दें कि यह एयरपोर्ट साउथ एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है. 

ISRO की नई चुनौती: Chandrayaan-5 के लिए 'विक्रम' का वजन होगा कम, चंद्रमा पर उतरेगा हल्का रोवर

और किन शहरों की तस्वीर ली गई?
International Space Station ने सिंगापुर की भी तस्वीर शेयर की. यह दक्षिण-पूर्व एशिया का एक छोटा देश है जो जोहोर जलडमरूमध्य द्वारा मलेशिया से अलग होता है. एक दूसरी तस्वीर में जापान की टोक्यो खाड़ी के किनारे बसे शहर और आस-पास के छोटे शहर दिखाई दिए. ISS ने लिखा, दिल्ली, सिंगापुर, टोक्यो और साओ पाउलो जैसे शहर रात में ISS से देखे जाने वाले सबसे चमकदार शहरी केंद्रों में से एक हैं. 

लोगों का क्या रहा रिएक्शन?
ISS की इस पोस्ट पर लोगों ने कई सवाल और कमेंट्स किए. एक व्यक्ति ने लिखा इतना प्रदूषण होने के बाद भी दिल्ली चमक रही है? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि, मैं तो दिल्ली के नक्शे पर अपनी सड़क भी देख सकता हूं और यह कितनी सुंदर है. तीसरे व्यक्ति ने लिखा, पहली तस्वीर दिल्ली की है और मैं इसे साफ पहचान सकता हूं.

author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

