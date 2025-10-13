400000 साल पहले ऐसे रहते थे इंसान! हाथियों से बनाए खाने और औजार, रोम में हुई चौंकाने वाली खोज

Italy: प्राचीन काल की जब बात आती है, तो हम क्या कुछ नहीं इमेजिन करने लगते हैं. उस वक्त इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे? इन सवालों के तरह-तरह के जवाब हमारे पास होते हैं. प्राचीन काल पर कई फिल्म और किताबें भी लिखी गई हैं. वहीं सालों में इस काल के बारे में रिसर्च होते आए हैं. ऐसे में प्राचीन काल के बारे में कई चीजें प्रमाणित हैं, तो कई चीज अब भी केवल इमेजिनेशन ही है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इटली में मिली एक चौंकाने वाली खोज के बारे में बताएंगे. इस खोज में यहां कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इटली में प्राचीन इंसान हथियार और भोजन के लिए हाथियों का शिकार करते थे.

कैसल लुम्ब्रोसो

आर्कियोलॉजिस्ट ने रोम के पास एक जगह पर ऐसे सबूत खोजे हैं, जो बताते हैं कि लगभग 4 लाख साल पहले प्राचीन इंसानों ने खाने और औजार बनाने के लिए हाथियां को शिकार किया था. यह खोज इटली के कैसल लुम्ब्रोसो नाम के एक स्थल पर हुई, जहां सैकड़ों हाथियों की हड्डियां और पत्थर के औजार मिले हैं. इन हड्डियों पर मिले निशान बताते हैं कि इन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था. इससे ये पता चला कि उस वक्त के इंसान खाने के लिए और औजार के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कब कई बाता है?

साइंटिस्ट के अनुसार ये करीब 4 लाख साल पहले पुरानी है. यह घटना मिडिल प्लेइस्टोसिन नाम के समय में हुआ था, जब क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म थी. साइंटिस्ट ने हड्डियों के पास की राख की परतों की जांच करके अनुमान लगाया कि ये घटनाएं करीब 404,000 साल पुरानी हैं.

पैलियोलोक्सोडोन हाथों के मिले निशान

आपको बता दें, इस जगह परपैलियोलोक्सोडोन (सीधे दांतों वाला हाथी) नाम के हाथी के निशान मिले हैं. यहां 300 से ज्यादा हड्डियां और 500 से ज्यादा पत्थर के औजार मिले. इसके अलावा हड्डियों पर टूट-फूट के निशान हैं. ये बताती है कि ये हाथी के मरने के तुरंत बाद तोड़ी गई थी. कट के निशान न होने का मतलब है कि शायद इसके नरम हिस्से को काटने के लिए छोटे औजार का इस्तेमाल हुआ होगा.

पत्थर के औजार

वहीं मिले पत्थर के औजारों की बात करें, तो इनमें से ज्यादातर पत्थर के औजार 30 मिमी से छोटे थे, जिससे ये पता चलता है कि वहां बड़े पत्थर नहीं मिलते थे. हालांकि वहीं हाथियों के हड्डियों से बाद औजार भी मिले, जिससे ये पता चला कि कुछ हाथियों का इस्तेमाल बाद में औजार बनाने के लिए किया गया होगा.

साइंटिस्ट कहते हैं...

इस बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि "हमारी स्टडी बताती है कि 4 लाख साल पहले रोम के क्षेत्र में इंसान हाथियों का पूरा इस्तेमाल करना जानते थे. इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों को औजारों में बदलने के लिए भी किया जाता होगा."