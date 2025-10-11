खतरे में 40,000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति! IUCN के वैज्ञानिकों की चेतावनी, 4 गुना तेजी से बढ़ रही है ग्लोबल वॉर्मिंग

Science News in Hindi: विश्व की सबसे बड़ी संस्था IUCN ने द्वारा शुक्रवार को जारी की गई खतरे वाली प्रजातियों की नई लिस्ट के अनुसार, आर्कटिक सील और पक्षी मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और इंसानों की हरकतों के कारण खतरे में आ रहे हैं. IUCN ने कहा है कि, पक्षियों के लिए खतरा जंगल काटने और खेती-बाड़ी बढ़ाने की वजह से उनके रहने की जगह की जगह खत्म होने से है. सीलों को मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री यातायात जैसी इंसानी गतिविधियों से ज्यादा खतरा है. Hooded Seal की स्थिति संवेदनशील से बदलकर संकटग्रस्त(Endangered)कर दी गई है.

IUCN ने क्या कहा?

संगठन की Director General ग्रेथेल एगुइलर ने अबू धाबी में हुए विश्व संरक्षण सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, यह नया वैश्विक अपडेट साफ दिखाता है कि इंसानों की गतिविधियों का प्रकृति और जलवायु पर कितना बुरा असर पड़ा रहा है. IUCN के बयान के मुताबिक, उसकी रेड लिस्ट में अब 1,72,620 प्रजातियां शामिल हैं जिसमें 48,646 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं.

क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह?

Global Warming दुनिया के ठंडे हिस्सों में रहने वाले सील जैसे जानवरों के प्राकृतिक घर आवास को खत्म कर रहा है. समुद्री जहाजों का आना-जाना, खनन, तेल निकालना, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और शिकार करना भी इस प्रजाति के लिए दूसरे खतरे हैं. ICUN ने कहा कि, आर्कटिक क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग बाकी जगहों से 4 गुना तेजी से हो रही है जिससे समुद्री बर्फ की मात्रा और रहने के समय में भारी कमी आ रही है.

क्यों हैं ये जरूरी?

सील फूड चेन में सबसे जरूरी भूमिका निभाते हैं. वे मछली और अकशेरुकी जीवों(Invertebrates)को खाते हैं और पोषक तत्वों को वापस वातावरण में मिलाते हैं. यह अपने पूरे इकोसिस्टम की मुख्य प्रजातियों में से एक हैं. नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक किट कोवाक्स ने स्वालबार्ड द्वीपसमूह के बारे में चिंता जताई है. उन्होंने कहा, जब मैं इस द्वीपसमूह में रहती थी तो हमारे कुछ इलाकों में 5 महीने तक समुद्री बर्फ जमी रहती थी जो अब सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह फ्री हैं. उन्होंने आगे कहा, यह बताना बहुत मुश्किल है कि आर्कटिक कितनी तेजी से बदल रहा है.

पक्षियों में कितनी आई गिरावट?

ICUN ने बताया कि, पक्षियों की उसकी रेड लिस्ट में हमारे वैज्ञानिकों के 9 साल की मेहनत का नतीजा है. आईयूसीएन ने कहा, कुल मिलाकर पक्षी प्रजातियों की आबादी में 61 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह संख्या 2016 में 44 प्रतिशत थी जो अब बढ़ गई है. उन्होंने दुनिया भर की हजारों पक्षी प्रजातियों का अध्ययन किया और पाया कि 11,185 प्रजातियों में से 1,256 प्रजातियां पूरी दुनिया में संकटग्रस्त हैं.