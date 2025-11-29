आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

Milkyway Black Hole: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारी आकाशगंगा के बीच में मौजूद ब्लैक होल को नए तरीके से देखा है जिसका नाम सैजिटेरियस A है और इसमें से ज्वालाएं निकल रही हैं. इन ज्वालाओं(Flares)के नए अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्लैक होल इन ज्वालाओं को बाहर की ओर कैसे फेंकते हैं. साथ ही इससे यह भी पता चल सकता है कि इन विशाल खगोलीय चीजों के आस-पास पदार्थों के बनने में चुंबकीय क्षेत्र क्या भूमिका निभाते हैं.

क्या पहले भी फ्लेयर्स को देखा गया है?

बॉन, जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सेबेस्टियानो वॉन फेलेनबर्ग और उनकी टीम ने पहली बार मध्य-अवरक्त(Mid-Infrared)रोशनी में सैजिटेरियस A ब्लैक होल से ज्वाला निकलते देखा है. इससे पहले फ्लेयर्स निकट-अवरक्त(Near-Infrared)और प्रकाश की अन्य तरह की तरंगों में नियमित रूप से देखी गई हैं जिनमें से हर एक ज्वाला अलग दिखता है.

ऐसा क्यों होता है?

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Black Hole के ज्वाला निकलने के बाद और चमक खत्म होने से पहले जो बदलाव होते हैं वो सभी तरह की तरंग दैर्ध्य(Wavelengths)में एक जैसे नहीं दिखते. इसलिए अलग-अलग तरंग दैर्ध्य में ज्वालाओं को देखने से वैज्ञानिकों को उन तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी जिनका इस्तेमाल ब्लैक होल ज्वालाएं निकालने के लिए करते हैं और यह भी पता चलेगा कि ये ज्वालाएं कितने समय तक रहती हैं.

नए डाटा से क्या पता चला?

वैज्ञानिक वॉन फेलेनबर्ग ने स्पेस डॉट कॉम को बताया कि, James Telescope के नए डेटा के वजह से हम रेडियो और Near-Infrared रोशनी के बीच के अंतर को भर सकते हैं. Sagittarius A ब्लैक होल की चमक में यह अंतर एक बड़ी खाली जगह थी. वॉन फेलेनबर्ग ने बताया कि, एक तरफ हमारी मध्य-अवरक्त चमक बिल्कुल निकट-अवरक्त चमक जैसी दिखती है इसलिए अब हम जानते हैं कि चमक मध्य-अवरक्त रोशनी में भी होती है.

क्या है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन?

ब्लैक होल की सबसे खास बात यह है कि एक बाहरी घेरे से घिरा होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं. इस घेरे पर ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव(Gravitational Pull)इतना ज्यादा हो जाता है कि लाइट भी उसकी पकड़ ने नहीं बच पाता. प्रकाश की इतनी तेज स्पीड के नहीं जा पाता कि बाहर निकल सके और उसे ब्लैक होल के केंद्र की तरफ जाना पड़ता है.