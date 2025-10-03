अरे बाप रे! धरती के इतनी दूर क्या कर रहा है 'उल्लू', James Webb Telescope ने शेयर की हैरतअंगेज तस्वीर

The Cosmic Owl: अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को उल्लू जैसा कुछ दिखाई दिया है, यह सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन ये सच है. हालांकि यह कोई असली उल्लू नहीं बल्कि एक खगोलिय घटना है जिसने ऐसा आकार ले लिया है. यह कमाल James Webb Telescope ने किया है. इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में दिलचस्प आकार देखने का मौका मिला जिसे कॉस्मिक आउल नाम दिया गया. यह धरती से अरबों लाइट ईयर दूर है और 2 रिंग गैलेक्सी के टकराने से बना है. जब ये दोनों गैलेक्सियां आपस में टकराईं तो बिल्कुल उल्लू के चेहरे जैसा आकृति बनी.

क्या होती है रिंग गैलेक्सी?

Ring Galaxy तब बनती है जब एक छोटी गैलेक्सी किसी बड़ी गैलेक्सी के बीचे से सीधे गुजरती है. इस टक्कर से जो तेज तरंगें(Shock Waves)निकलती हैं वो बड़ी गैलेक्सी के तारों और गैस को उसके सेंटर के चारों तरफ एक गोल छल्ले के तौर पर धकेल देती हैं. ऐसी गैलेक्सियां कम ही मिलती हैं और अभी तक ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाओं का पता चला है उनमें से सिर्फ 0.01% ही रिंग गैलेक्सी होने की जानकारी मिली है.

यह भी पढ़ें: 6 अक्टूबर को आ रहा है साल का पहला Supermoon, जब एक साथ दिखाई देंगे चंद्रमा और शनि

Add Zee News as a Preferred Source

किसने की इसकी खोज?

इस रिसर्च के मुख्य लेखक हैं मिंग्यू ली जो चीन की त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के छात्र हैं. उन्होंने बताया कि, उन्हें और उनके साथियों को यह पक्षी जैसा दिखने वाले नजारा अचानक ही मिल गया. उन्होंने कहा, हम James Webb Telescope के सार्वजनिक डाटा को देख रहा था. हम एक Cosmos Field में सभी रेडियो सोर्स की जांच कर रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि जेम्स टेलीस्कोप की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर लेने की ताकत की वजह से उन्हें टकराने वाली गैलेक्सी दिखाई दी.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी के पड़ोस में बन रहा है 'गोलगप्पे जैसा ग्रह'! वैज्ञानिकों की नई खोज, बोले- ये तो धरती से 1000 गुना...

क्यों खास है कॉस्मिक आउल?

ये दोनों गैलेक्सियां लगभग बराबर ही छोटी हैं और हर एक का आकार लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष है जो हमारी मिल्की वे से लगभग 4 गुना छोटी है. जिस जगह पर इन दोनों गैलेक्सियां की टक्कर हुई वहां एक चोंच जैसा हिस्सा बन गया. चिली में स्थित ALMA दूरबीन के डाटा जी जांच करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस चोंच वाले हिस्से में गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है.