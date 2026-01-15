ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 'कातिल'...अपनी ही आकाशगंगा का दम घोंट रहा है यह विशाल ब्लैक होल!

Black Hole: अंतरिक्ष की गहराई में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकाशगंगा खोजी है जो धीरे-धीरे मर रही है. पाब्लो की आकाशगंगा नाम की इस गैलेक्सी का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसके बीच में बैठा एक विशाल ब्लैक होल है.
James Webb Telescope: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप और अटाकामा टेलीस्कोप की मदद से एक आकाशगंगा की खोज की है जिसे पाब्लो की आकाशगंगा (GS-10578) नाम दिया गया है. यह आकाशगंगा धीरे-धीरे खत्म हो रही है और इसकी वजह इसके बीचों-बीच मौजूद एक विशाल ब्लैक होल है. इस ब्लैक होल ने आकाशगंगा के अंदर की उन सभी गैसों को बाहर फेंक दिया या खत्म कर दिया जिनसे नए तारे बनते हैं. जब नए तारे बनने के लिए गैस ही नहीं बचा तो आकाशगंगा एक तरह से भूख की वजह से मरने लगी.
पाब्लो की आकाशगंगा का इतिहास
यह हमसे 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और यह उस समय की बात ही जब ब्रह्मांड बने हुए 3 अरब साल हुए थे. यह आकाशगंगा बहुत ही विशाल थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका वजन हमारे 200 अरब सूर्यों को एक साथ मिला देने जितना भारी था. आकाशगंगा के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो इस आकाशगंगा का दम घोंट रहा है.
लग रहे हैं हजारों घाव
इस आकाशगंगा के बीच में बैठा ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक है और वह गैलेक्सी के अंदर की गैस को 22 लाख मील प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से बाहर की ओर फेंक रहा है. यह गैस ही आकाशगंगा का ईंधन थी जिससे नए तारे बनना बंद हो गए. डॉ. जान स्कोल्ट्ज़ ने इसे हजारों छोटे-छोटे घावों से होने वाली मौत कहा है. इसका मतलब है कि ब्लैक होल धीरे-धीरे अपनी ही आकाशगंगा को खत्म कर रहा है.
आकाशगंगा के पास अब कुछ नहीं बचा
वैज्ञानिकों ने सबसे आधुनिक टेलीस्कोप ALMA से जांच की तो पता चला कि आकाशगंगा में अब बिल्कुल भी ठंडी गैस नहीं बची है. तारों को बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस की जरूरत होती है लेकिन इस आकाशगंगा में उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिला. यह आकाशगंगा हर साल इतनी गैस खो रही है जितना हमारे 60 सूर्यों का वजन है.
कब खत्म हो जाएगी ये पूरी गैलेक्सी?
वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अगले 1.6 करोड़ से 22 करोड़ सालों के बीच इसका सारा ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा. यह किसी टक्कर या धमाके से अचानक नहीं मर रही बल्कि धीरे-धीरे इसके अंदर की जान खत्म हो रही है. हैरानी की बात है कि इतनी तबाही के बाद भी यह आकाशगंगा एक शांत डिस्क की तरह घूम रही है.