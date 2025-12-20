अंतरिक्ष में हुआ 'तारों का भयंकर विस्फोट'! वैज्ञानिकों ने देखते ही खड़े कर दिए हाथ, बोले- ये तो...

James Webb Telescope: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से सबसे पुराना सुपरनोवा खोज निकाला है. यह पहली बार है जब ब्रह्मांड के जन्म के इतने शुरुआती समय का कोई धमाका देखा है. इसके जरिए कई सारी बातें पता चलेंगी. इससे समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के सबसे पहले तारे कैसे खत्म हुए और उनके फटने से क्या-क्या बदलाव आए. इस धमाके की पहचान एक बहुत ही चमकदार रोशनी से हुए जिसे गामा-किरण विस्फोट कहते हैं जो स्पेस की सबसे तेज चमक होती है. इस धमाके की रोशनी अरबों साल तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद अब हम तक पहुंची है.

कैसे हुई इस धमाके की पहचान?

इसे सबसे पहले 14 मार्च 2025 को एक चीनी-फ्रांसीसी सैटेलाइट (SVOM) ने अंतरिक्ष में एक चमक देखी जो सिर्फ 10 सेकंड तक रही जिसे गामा किरण विस्फोट (Gama Rays Burst) कहते हैं. यब तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा पूरी तरह खत्म हो जाता है. वैज्ञानिक पक्का करना चाहते थे कि क्या इसके पीछे कोई सुपरनोवा छिपा है.

जेम्स वेब टेलीस्कोप का कमाल

जेम्स वेब टेलीस्कोप की नजरें इतनी तेज हैं कि इसने धमाके के बीच हुई धुंघली रोशनी और उस आकाशगंगा की रोशनी को अलग-अलग करके दिखा दिया. इस रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक ए.जे. लेवान ने बताया कि वे खुद हैरान थे कि उनका अंदाजा कुछ ज्यादा ही सही निकला. दूरबीन की मदद से उन्होंने साफ देखा कि वह वाकई में एक सुपरनोवा ही था.

वैज्ञानिकों ने देखा हैरान करने वाला पैटर्न

यह पुराना सुपरनोवा ठीक वैसा ही दिखा जैसे आज के समय में हमारे पास वाले अंतरिक्ष में धमाके होते हैं. वैज्ञानिकों को लगता था कि शुरुआती तारे बहुत विशाल होंगे और उनकी बनावट अलग होगी इसलिए उनके फटने का तरीका भी अलग होगा. रिसर्चर ने बताया, 'हमें लगा था कि कुछ नया दिखेगा पर जेम्स टेलीस्कोप ने दिखाया कि यह पुराना धमाका बिल्कुल वैसा ही है आज के सुपरनोवा होते हैं.

जेम्स वेब ने और क्या खोज की?

इस दूरबीन ने न केवल धमाको को देखा बल्कि उस आकाशगंगा का भी पता लगाया जहां वह तारा रहता था. यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप में भी यह सिर्फ रोशनी के धब्बे जैसी दिखती है. यह बहुत ही घनी और धुंधली है. वैज्ञानिक इमरिक ले फ्लोच ने बताया कि इतनी दूरी पर आकाशगंगा का धुंधला दिखना स्वाभाविक था. हालांकि, इसे साफ-साफ देखना बहुत मुश्किल है लेकिन यह हमारे लिए किसी टाइम मशीन की तरह हैं जो बताती हैं कि आकाशगंगाएं कैसे बनी थीं.