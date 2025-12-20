Advertisement
trendingNow13047325
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में हुआ तारों का भयंकर विस्फोट! वैज्ञानिकों ने देखते ही खड़े कर दिए हाथ, बोले- ये तो...

अंतरिक्ष में हुआ 'तारों का भयंकर विस्फोट'! वैज्ञानिकों ने देखते ही खड़े कर दिए हाथ, बोले- ये तो...

Supernova Explosion: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में सबसे पुराना सुपरनोवा खोज निकाला है जिसे James Webb Telescope ने पकड़ा है. यह धमाका तब हुआ था जब हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत हुए सिर्फ 73 करोड़ साल हुए थे. यह अब तक का देखा गया सबसे पुराना विस्फोट था जिसे वैज्ञानिकों ने GRB 25031 4A नाम दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में हुआ 'तारों का भयंकर विस्फोट'! वैज्ञानिकों ने देखते ही खड़े कर दिए हाथ, बोले- ये तो...

James Webb Telescope: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से सबसे पुराना सुपरनोवा खोज निकाला है. यह पहली बार है जब ब्रह्मांड के जन्म के इतने शुरुआती समय का कोई धमाका देखा है. इसके जरिए कई सारी बातें पता चलेंगी. इससे समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के सबसे पहले तारे कैसे खत्म हुए और उनके फटने से क्या-क्या बदलाव आए. इस धमाके की पहचान एक बहुत ही चमकदार रोशनी से हुए जिसे गामा-किरण विस्फोट कहते हैं जो स्पेस की सबसे तेज चमक होती है. इस धमाके की रोशनी अरबों साल तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद अब हम तक पहुंची है. 

कैसे हुई इस धमाके की पहचान?
इसे सबसे पहले 14 मार्च 2025 को एक चीनी-फ्रांसीसी सैटेलाइट (SVOM) ने अंतरिक्ष में एक चमक देखी जो सिर्फ 10 सेकंड तक रही जिसे गामा किरण विस्फोट (Gama Rays Burst) कहते हैं. यब तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा पूरी तरह खत्म हो जाता है. वैज्ञानिक पक्का करना चाहते थे कि क्या इसके पीछे कोई सुपरनोवा छिपा है. 

यह भी पढ़ें: शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव'

Add Zee News as a Preferred Source

जेम्स वेब टेलीस्कोप का कमाल
जेम्स वेब टेलीस्कोप की नजरें इतनी तेज हैं कि इसने धमाके के बीच हुई धुंघली रोशनी और उस आकाशगंगा की रोशनी को अलग-अलग करके दिखा दिया. इस रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक ए.जे. लेवान ने बताया कि वे खुद हैरान थे कि उनका अंदाजा कुछ ज्यादा ही सही निकला. दूरबीन की मदद से उन्होंने साफ देखा कि वह वाकई में एक सुपरनोवा ही था. 

वैज्ञानिकों ने देखा हैरान करने वाला पैटर्न
यह पुराना सुपरनोवा ठीक वैसा ही दिखा जैसे आज के समय में हमारे पास वाले अंतरिक्ष में धमाके होते हैं. वैज्ञानिकों को लगता था कि शुरुआती तारे बहुत विशाल होंगे और उनकी बनावट अलग होगी इसलिए उनके फटने का तरीका भी अलग होगा. रिसर्चर ने बताया, 'हमें लगा था कि कुछ नया दिखेगा पर जेम्स टेलीस्कोप ने दिखाया कि यह पुराना धमाका बिल्कुल वैसा ही है आज के सुपरनोवा होते हैं. 

यह भी पढ़ें: कल आसमान में बदलेगी सूरज की चाल...क्यों 21 दिसंबर को होती है साल की सबसे लंबी रात, समझें पूरा विज्ञान

जेम्स वेब ने और क्या खोज की?
इस दूरबीन ने न केवल धमाको को देखा बल्कि उस आकाशगंगा का भी पता लगाया जहां वह तारा रहता था. यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप में भी यह सिर्फ रोशनी के धब्बे जैसी दिखती है. यह बहुत ही घनी और धुंधली है. वैज्ञानिक इमरिक ले फ्लोच ने बताया कि इतनी दूरी पर आकाशगंगा का धुंधला दिखना स्वाभाविक था. हालांकि, इसे साफ-साफ देखना बहुत मुश्किल है लेकिन यह हमारे लिए किसी टाइम मशीन की तरह हैं जो बताती हैं कि आकाशगंगाएं कैसे बनी थीं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Supernova Explosion

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार