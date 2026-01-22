अंतरिक्ष से आई 'Eye of God' की नई तस्वीर, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची अब तक की सबसे साफ इमेज

Eye of God: जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की एक अद्भुत फोटो खींची है जिसे हेलिक्स नेबुला कहा जाता है. यह धरती के सबसे नजदीकी सितारों के अवशेषों में से एक है. धरती से इसकी दूरी लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर है लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से इसे पड़ोसी माना जाता है. इसे देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि अरबों साल बाद जब हमारा सूरज खत्म होगा तो वह कैसा दिखेगा. यह एक तरह से हमारे सौरमंडल के भविष्य की झलक है. हालांकि, पहले भी कई टेलीस्कोप ने इसकी फोटो ली थी लेकिन जेम्स वेब के NIRCam कैमरे ने मरते हुए तारे की जो तस्वीर ली वह सबसे साफ है.

वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया?

अंतरिक्ष की इस सुंदर आकृति लोग अक्सर Eye of God कहते हैं. इसके बीच में एक सफेद बौना तारा है और यह उसका बचा हुआ गर्म हिस्सा है जिसका सारा ईंधन खत्म हो चुका है. जेम्स टेलीस्कोप की मदद से इसमें हजारों लकीरें दिखाई दे रही हैं जो गैस के बड़े-बड़े खंभों जैसी हैं. जब मरते तारे की गर्म हवा ठंडी गैस से टकराती है तो यह सुनहरी लकीरें बनती हैं.

इस तस्वीर में अलग-अलग रंग क्यों दिखते हैं?

इसमें अलग-अलग रंगों का खास मतलब है. फोटो के बीच में जो नीला रंग है वह बताता है कि वहां गैस सबसे ज्यादा गर्म और ताकतवर है. जैसे-जैसे हम बीच से दूर जाते हैं गैस थोड़ी ठंडी होने लगती है और पीली दिखने लगती है और यहां गैस के छोटे-छोटे कण आपस में जुड़ने लगते हैं. बिल्कुल किनारों पर लाल रंग बताता है कि यहां गैस ठंडी हो चुकी है और धूल में बदल रही है.

ब्रह्मांड के लिए जरूरी है यह बदलाव

जब कोई तारा मरता है तो धूल की परतें बनती हैं और उनके अंदर खास तरह के कण (Molecules) पैदा होते हैं. यहीं धूल और कण आगे नए ग्रहों को बनाने के लिए कच्चा माल या Raw Material बनते हैं. हेलिक्स नेबुला की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि ग्रह कैसे बनते हैं.