NASA: James Webb Telescope की एक और बड़ी खोज, मिल गया Uranus का छिपा हुआ चांद
Advertisement
trendingNow12890360
Hindi Newsविज्ञान

NASA: James Webb Telescope की एक और बड़ी खोज, मिल गया Uranus का छिपा हुआ चांद

James Webb Telescope: एक चौंकाने वाली नई खोज में James Telescope ने सौरमंडल के आखिर में मौजूद ग्रह यूरेनस के चारों और कुछ घूमते हुए देखा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA: James Webb Telescope की एक और बड़ी खोज, मिल गया Uranus का छिपा हुआ चांद

Moon Orbiting Uranus: एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खोज में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सौरमंडल के आखिर में मौजूद ग्रह Uranus(अरुण)के चारों तरफ एक नया चांद खोजा है. माना जाता है कि यह नया चांद लगभग 10 किमी चौड़ा है. यह कई सालों से अनदेखा था, यहां तक कि वॉयेजर-2(Voyager-2)भी इसे नहीं देख पाया था. सेटी इंस्टीट्यूट के मैथ्यू टिस्कारेनो ने कहा, किसी भी दूसरे ग्रह के पास यूरेनस जितने छोटे चांद नहीं है. इसके छल्ले और चांद का आपस में जुड़ा होना एक अराजक इतिहास की तरफ इशारा करता है जो छल्लों और चंद्रमाओं की सीमा को धुंधला कर देता है.

कितनी है चंद्रमाओं की संख्या?
मैथ्यू टिस्कारेनो ने आगे कहा, यह नया चांद Uranus के पहले से खोजे गए छोटे और धुंधले चांद से भी ज्यादा छोटा और धुंधला है. इससे यह संभावना है कि अभी और भी नई चीजें खोजी जा सकता हैं. इस नई खोज से यूरेनस के चारों ओर कुल चंद्रमाओं की संख्या 29 हो गई है. इसकी तुलना में हमारे ग्रह धरती के पास सिर्फ एक चंद्रमा है.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर NASA की सबसे बड़ी खोज ने मचाया हड़कंप! चट्टानों पर मिले पानी होने के निशान

कितनी दूरी पर है?
यह नया चांद यूरेनस के केंद्र से करीब 56,000 किमी की दूरी पर स्थित है. यह ग्रह के बीच में ओफेलिया और बियांका नाम के 2 चंद्रमाओं के बीच घूम रहा है. इस नए चांद का रास्ता लगभग गोल है जिसका मतलब है कि यह अपने अभी के स्थान पर ही बना होगा. यह नया चांद Uranus के बड़े चंद्रमाओं के साथ घूमने वाले 14 छोटे चंद्रमाओं में से एक है.

क्या रखा गए नए चंद्रमा का नाम?
इन नए चांद का अभी कोई नाम नहीं रखा गया है. NASA ने बताया कि, नए खोजे गए चांद को नाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)की अनुमति की जरूरत होगी. यह संस्था ही खगोलीय पिंडों को आधिकारिक नाम देती है. इस खोज को वेब के जर्नल ऑब्जर्वर प्रोग्राम के तहत किया गया है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को James Webb Telescope के शक्तिशाली डिवाइस का इस्तेमाल करके खोज करने का मौका देता है.

यह भी पढ़ें: DR Brahma Prakash: ISRO की कामयाबी के पीछे था ये गुमनाम हीरो, होमी भाभा और साराभाई के साथ भी किया काम

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

James Webb telescopeuranus moon

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;