NASA: James Webb Telescope की एक और बड़ी खोज, मिल गया Uranus का छिपा हुआ चांद

Moon Orbiting Uranus: एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खोज में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सौरमंडल के आखिर में मौजूद ग्रह Uranus(अरुण)के चारों तरफ एक नया चांद खोजा है. माना जाता है कि यह नया चांद लगभग 10 किमी चौड़ा है. यह कई सालों से अनदेखा था, यहां तक कि वॉयेजर-2(Voyager-2)भी इसे नहीं देख पाया था. सेटी इंस्टीट्यूट के मैथ्यू टिस्कारेनो ने कहा, किसी भी दूसरे ग्रह के पास यूरेनस जितने छोटे चांद नहीं है. इसके छल्ले और चांद का आपस में जुड़ा होना एक अराजक इतिहास की तरफ इशारा करता है जो छल्लों और चंद्रमाओं की सीमा को धुंधला कर देता है.

कितनी है चंद्रमाओं की संख्या?

मैथ्यू टिस्कारेनो ने आगे कहा, यह नया चांद Uranus के पहले से खोजे गए छोटे और धुंधले चांद से भी ज्यादा छोटा और धुंधला है. इससे यह संभावना है कि अभी और भी नई चीजें खोजी जा सकता हैं. इस नई खोज से यूरेनस के चारों ओर कुल चंद्रमाओं की संख्या 29 हो गई है. इसकी तुलना में हमारे ग्रह धरती के पास सिर्फ एक चंद्रमा है.

कितनी दूरी पर है?

यह नया चांद यूरेनस के केंद्र से करीब 56,000 किमी की दूरी पर स्थित है. यह ग्रह के बीच में ओफेलिया और बियांका नाम के 2 चंद्रमाओं के बीच घूम रहा है. इस नए चांद का रास्ता लगभग गोल है जिसका मतलब है कि यह अपने अभी के स्थान पर ही बना होगा. यह नया चांद Uranus के बड़े चंद्रमाओं के साथ घूमने वाले 14 छोटे चंद्रमाओं में से एक है.

क्या रखा गए नए चंद्रमा का नाम?

इन नए चांद का अभी कोई नाम नहीं रखा गया है. NASA ने बताया कि, नए खोजे गए चांद को नाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)की अनुमति की जरूरत होगी. यह संस्था ही खगोलीय पिंडों को आधिकारिक नाम देती है. इस खोज को वेब के जर्नल ऑब्जर्वर प्रोग्राम के तहत किया गया है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को James Webb Telescope के शक्तिशाली डिवाइस का इस्तेमाल करके खोज करने का मौका देता है.

