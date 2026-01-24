Advertisement
एंड्रोमेडा गैलेक्सी का वो 'लापता तारा': न धमाका हुआ न रोशनी दिखी...चुपचाप बन गया ब्लैक होल

Andromeda Galaxy: एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक तारा अचानक से गायब हो गया जिससे वैज्ञानिक काफी हैरान हैं. आमतौर पर जब तारा खत्म होता है तो उसमें बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं. लेकिन, यह तारा बिना किसी धमाके के चुपचाप से गायब हो गया.  

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:24 AM IST
Science News: एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक बहुत बड़ा और चमकीला पीला तारा जिसका नाम M31-2014-DS1 था, अचानक गायब हो गया है. वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी पहेली बन गया है. यह तारा 2014 में बहुत चमक रहा था लेकिन 2018 आते-आते यह पूरी तरह से गायब हो गया. जब कोई तारा खत्म होता है तो उसमें एक भयानक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं जिससे तेज रोशनी निकलती है. लेकिन, इस तारे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वैज्ञानिकों ने यह जांच जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से की जिसमें पता चला कि यह तारा बिना फटे ही ब्लैक होल में बदल गया. 

कैसे बनता है ब्लैक होल?
वैज्ञानिकों ने बताया कि जब विशाल तारा आखिरी पड़ाव पर होता है तो वह ब्लैक होल बन सकता है. इसमें तारा अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक बहुत बड़े और चमकदार विस्फोट के साथ फटता है. इस धमाके में तारे का बाहरी हिस्सा स्पेस में फैल जाता है और अंदर का हिस्सा ब्लैक होल बन जाता है. दूसरे तरीके में, तारा फटता नहीं है बल्कि अचानक अपने आप में ही सिमटने लगता है. 

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे मशीन की मदद से उस जगह की जांच की जहां वहा तारा मौजूद था. तारे की जगह अब एक बहुत ही गहरे लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही है. इस लाल रोशनी के चारों ओर धूल का एक बहुत बड़ा बादल फैला हुआ है. यह घेरा इतना बड़ा है कि इसमें धरती और सूर्य के बीच की दूरी जैसे सैकड़ों फासले समा सकते हैं. 

तारे का क्या हुआ?
वैज्ञानिकों का मानना है कि तारे के खत्म होते समय जो कचरा निकला था वह अब धीरे-धीरे ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है. इसी वजह से वह लाल चमक दिखाई दे रही है. एक्स-रे रिपोर्ट में वह हलचल नहीं दिख रही है जो एक ब्लैक होल में कचरा गिरने पर होनी चाहिए. इस वजह से वैज्ञानिकों की दूसरी टीम को शक है कि यह सुपरनोवा नहीं कुछ और ही रहस्य है.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तारा डायरेक्ट ब्लैक होल बना होता तो समय के साथ उसकी रोशनी और चमक कम होती जानी चाहिए थी. लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, उस लाल धब्बे की चमक वैसी ही बनी हुई है. साथ ही,  वहां से कोई एक्स-रे किरणें भी नहीं निकल रही हैं. वैज्ञानिकों ने आगे कहा कि यह तारों का मिलन (Stellar Merger) हो सकता है जहां 2 तारे आपस में टकरा गए हों. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

