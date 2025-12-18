Black Hole: जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजे सूर्य से 10,000 गुना बड़े तारे, वैज्ञानिकों ने नाम रखा 'डायनासोर'

Advertisement
James Webb Telescope: जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के डायनासोर सितारों के सबूत खोजे हैं. ये विशालकाय तारे हमारे सूर्य से 10,000 गुना अधिक भारी और लाखों गुना अधिक चमकदार थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:05 PM IST
Science News: जेम्स टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हुए कुछ ऐसा खोजा है जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी को ही बदल दिया है. खगोलविदों को बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद उन विशालकाय सितारों के पहले पुख्ता सबूत मिले हैं जिन्हें डायनासोर स्टार्स कहा जा रहा है. ये तारे आज के तारों से कितने अलग थे? आज के समय में हमारा सूर्य एक सामान्य तारा माना जाता है लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड के ये प्राचीन तारे हमारे सूर्य से 1,000 से 10,000 गुना अधिक भारी थे. 

कितने बड़े थे ये तारे?
ये इतने विशाल और चमकीले थे कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. जैसे धरती पर कभी विशाल डायनासोर राज करते थे और अब वे विलूप्त हो चुके हैं. वैसे ही ये तारे भी अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं. इनका जीवनकाल बहुत छोटा था, लगभग 2,50,000 साल, जो अंतरिक्ष के समय के हिसाब से एक पल के बराबर माना जाता है.

कैसे हुई इसकी खोज?
वैज्ञानिकों ने धरती से लगभग 12.7 अरब प्रकाश वर्ष स्थित एक आकाशगंगा जिसका नाम GS 3703 है की स्टडी की. James Telescope ने जब इस आकाशगंगा की रासायनिक संरचना की जांच की तो वहां नाइट्रोजन की भारी मात्रा पाई गई. सामान्य तारों में इतनी नाइट्रोजन नहीं हो सकती. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल की मदद से बताया कि इतनी अधिक नाइट्रोजन केवल तभी बन सकती है जब सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे वहां मौजूद रहे हों. दशकों से वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत में इतने विशालकाय (Supermassive) ब्कैल होल कैसे बन गए. किसी साधारण तारे को ब्लैक होल बनने और फिर इतना बड़ा होने में अरबों साल लगने चाहिए थे. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
इस खोज ने बताया कि ये डायनासोर तारे इतना भारी थे कि जब इनका ईंधन खत्म हुआ तो ये किसी बड़े विस्फोट (Supernova) के बिना सीधे है ब्लैक होल में सिमट गए. चूंकि ये तारे पहले से ही बहुत विशाल थे इसलिए इनसे बनने वाले ब्लैक होल भी बहुत विशाल थे. 

क्या निकला अध्ययन का नतीजा?
समय के साथ ये ब्लैक होल आपस में मिल गए और उन्होंने बहुत ही कम समय में ब्लैक होल बना दिए जिसे हम आज देखते हैं. यह खोज बताती है कि शुरुआती ब्रह्मांड एक बहुत ही हिंसक और ऊर्जावान जगह थी. GS 3073 जैसी आकाशगंगाएं उन प्राचीन सबूतों को रखे हैं जो समझने में मदद करते हैं कि यह ब्रह्मांड केसे बना.

