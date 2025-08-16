धरती नहीं स्पेस में हुआ जन्म! NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची तारे की तस्वीर, अंतरिक्ष में दिखा...
Advertisement
trendingNow12883674
Hindi Newsविज्ञान

धरती नहीं स्पेस में हुआ जन्म! NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची तारे की तस्वीर, अंतरिक्ष में दिखा...

NASA Telescope Photos: तकनीक बहुत ही कमाल की चीज होती है. इसी तकनीक ने धरती के अलग-अलग देश और कोनों में रहने वालों को एक साथ जुड़ने का मौका दिया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती नहीं स्पेस में हुआ जन्म! NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची तारे की तस्वीर, अंतरिक्ष में दिखा...

NASA Share Photo: इस तकनीक को जब ब्रह्मांड पर लागू किया जाता है तो हमें इससे जुड़े नए और अनसुलझे रहस्य या फिर दूर-दराज के किसी तारे की जानकारी मिलती है. NASA और दुनिया भर की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां दशकों से अंतरिक्ष की अनदेखी तस्वीरें ले रही हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है. यहीं वजह है कि NASA अपनी इन तस्वीरों को दिखाने के लिए Astronomy Picture of the Day नाम से एक वेबसाइट बनाई है. हाल ही में ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

किस टेलीस्कोप ने ली है तस्वीर?
यह तस्वीर James Webb Telescope ने ली है. इसे हर्बिग-हरो 30(Herbig-Haro 30)नाम की एक जगह पर नए तारे को जन्म देते हुए देखा गया है. यह अंतरिक्ष में समय-समय पर होने वाली घटनाओं का एक समूह है. इस तस्वीर को टेलीस्कोप ने 19 फरवरी 1925 को शेयर किया था. 

यह भी पढें: धरती नहीं अब अंतरिक्ष में देखिए बिजली का बड़ा खंभा...स्पेस में बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर

कैसी दिखती है तस्वीर?
वेबसाइट की खास तस्वीर में HH-30 सिस्टम की कई चीजें दिखाई दे रही हैं. इसमें कणों में जेट सीधे बाहर की तरफ निकल रहे हैं. वहीं बीच में एक गहरी धूल भरी डिस्क दिख रही है जो वहां बन रहे तारे या उसकी रोशनी को रोक रहा है. इसमें बताया गया, नीली परावर्तित धूल सेंटर डिस्क के ऊपर और नीचे परवलयिक चाप(Parabolic Arc)में दिख रही है. लेकिन नीचे बाईं ओर की तरफ पूंछ जैसा आकार क्यों दिख रहा है इसका पता अभी नहीं लगा.

इस तस्वीर से क्या जानकारी सामने आई?
NASA का मानना है कि यह तस्वीर हमें यह समझने में भी मदद कर सकती है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं. उनकी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, तारे गैस औ धूल के बड़े बादलों में बनते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है. ये Nebula उस रोशनी को बिखेरते हैं जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Mirror World: बिग बैंग के बाद बना था 'जुड़वा ब्रह्मांड' जहां सब है उल्टा, चौंका देगा वैज्ञानिकों का ये खुलासा

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

James Webb Telescope NASA

Trending news

कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
;