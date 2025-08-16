धरती नहीं स्पेस में हुआ जन्म! NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची तारे की तस्वीर, अंतरिक्ष में दिखा...

NASA Share Photo: इस तकनीक को जब ब्रह्मांड पर लागू किया जाता है तो हमें इससे जुड़े नए और अनसुलझे रहस्य या फिर दूर-दराज के किसी तारे की जानकारी मिलती है. NASA और दुनिया भर की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां दशकों से अंतरिक्ष की अनदेखी तस्वीरें ले रही हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है. यहीं वजह है कि NASA अपनी इन तस्वीरों को दिखाने के लिए Astronomy Picture of the Day नाम से एक वेबसाइट बनाई है. हाल ही में ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

किस टेलीस्कोप ने ली है तस्वीर?

यह तस्वीर James Webb Telescope ने ली है. इसे हर्बिग-हरो 30(Herbig-Haro 30)नाम की एक जगह पर नए तारे को जन्म देते हुए देखा गया है. यह अंतरिक्ष में समय-समय पर होने वाली घटनाओं का एक समूह है. इस तस्वीर को टेलीस्कोप ने 19 फरवरी 1925 को शेयर किया था.

कैसी दिखती है तस्वीर?

वेबसाइट की खास तस्वीर में HH-30 सिस्टम की कई चीजें दिखाई दे रही हैं. इसमें कणों में जेट सीधे बाहर की तरफ निकल रहे हैं. वहीं बीच में एक गहरी धूल भरी डिस्क दिख रही है जो वहां बन रहे तारे या उसकी रोशनी को रोक रहा है. इसमें बताया गया, नीली परावर्तित धूल सेंटर डिस्क के ऊपर और नीचे परवलयिक चाप(Parabolic Arc)में दिख रही है. लेकिन नीचे बाईं ओर की तरफ पूंछ जैसा आकार क्यों दिख रहा है इसका पता अभी नहीं लगा.

इस तस्वीर से क्या जानकारी सामने आई?

NASA का मानना है कि यह तस्वीर हमें यह समझने में भी मदद कर सकती है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं. उनकी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, तारे गैस औ धूल के बड़े बादलों में बनते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है. ये Nebula उस रोशनी को बिखेरते हैं जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं.

