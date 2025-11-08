James Telescope की सबसे बड़ी खोज, ढूंढ निकाला 'बिग बैंग' के बाद बना सबसे पहला तारा

First Stars of Universe: टोलेडो यूनिवर्सिटी के एरी विस्बल और उनकी टीम ने James Webb Telescope से मिले डाटा की बहुत ही बारीकी से जांच की है. उनका मानना है कि उन्हें पॉपुलेशन III तारों के सबूत मिले हैं. माना जाता है कि ये तारे बिग बैंग के सिर्फ 20 करोड़ साल बाद बने थे. ये तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे और इन्हें तारों की सबसे पहली पीढ़ी माना जाता है जो उस समय बने थे जब ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व ही थे. ये तारे ब्रह्मांड की पहली आकाशगंगाओं और उनके तत्वों के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं.

पॉप-III तारे इतने खास क्यों है?

माना जाता है कि पॉपुलेशन III(Population III stars) तारे लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे. ये दोनों तत्व Big Bang के समय बने थे. ये तारे शायद आज के तारों से बहुत ही बड़े थे जो थोड़ी देर के लिए बहुत तेजी से चमके और फिर एक भयंकर सुपरनोवा में खत्म हो गए. इनके नष्ट होने से ब्रह्मांड में भारी तत्वों जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जन्म हुआ. इन तत्वों के बिना जीवन और आकाशगंगाओं का बनना संभव नहीं था.

कैसे हुई इनकी खोज?

इन तारों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि माना जाता है कि ये विस्फोट से पहले बहुत कम समय तक जीवित रहे थे. इसलिए उनके होने का कोई भी निशान बनाना बहुत ही कठिन काम था. खगोलविद(Astronomers)लंबे समय से इनकी विशेषताओं का अंदाजा लगा रहे थे लेकिन आज तक किसी एक तारे को ठीक से पहचानना मुश्किल था. एक रिपोर्ट के अनुसार, James Telescope द्वारा देखी गई LAP1-B नाम की आकाशगंगा इन पुराने तारों को पहचानने में मददगार साबित हो सकती है.

कैसे मिले इनके सबूत?

LAP1-B आकाशगंगा के आश-पास की गैस से भी पॉप-III तारों के सिद्धांत को समर्थन मिलता है. अध्ययन के मुताबिक, इस गैस में ऐसे निशान मिले हैं जो हमें बताते हैं कि इसमें भारी तत्वों की मात्रा बहुत ही कम थी. वैज्ञानिकों को लगता है कि LAP1-B में मौजूद गैस हाल ही में शुरुआती सुपरनोवा विस्फोटों से बदल गई है. ये विस्फोट शायद पहले विशाल तारों के कारण हुए होंगे. इन सुपरनोवा ने आस-पास की गैस में हल्के तत्वों को मिलाय गया होगा जिससे आकाशगंगा, ग्रह और जीवन का निर्माण हुआ.

अभी क्या-क्या खोज बाकी है?

LAP1-B में पॉप-III तारों के सबूत आकर्षण हैं लेकिन यह खोज पूरी तरह से पक्की नहीं है. कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी है जैसे- पहले सुपरनोवा से कितना पदार्थ निकला था? और क्या वैज्ञानिक मॉडल शुरुआती ब्रह्मांड को सही ढंग से दिखा रहे हैं? हालांकि, यह स्टडी आगे की खोज के लिए जरूरी रास्तों को खोलती है और बताती है कि Gravity Lensing जैसी तकनीकें कैसे मदद कर सकती हैं जिससे हम दूर और धुंधली चीजों को ढूंढ सकें जो पॉप-III तारे हो सकते हैं.

आगे कैसे और क्या खोज करेंगे वैज्ञानिक?

यह खोज रोमांचक तो है लेकिन अभी शुरुआती चरण में है. अध्ययन करने वाली टीम का कहना है कि, यह पक्का करने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है कि क्या आकाशगंगा में सच में पॉप-III तारे हैं. वैज्ञानिक अपनी जानकारी को और बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा डाटा कलेक्ट करने की योजना बना रहे हैं. वैज्ञानिक आगे की खोज के लिए James Webb Telescope और बाकी उपकरणों की मदद लेंगे.