ब्रह्मांड का 'भूतिया' सच आया सामने, जेम्स वेब ने देखा डार्क मैटर का सबसे साफ नक्शा

Dark Matter Mystery: ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर. वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसका एक बहुत ही साफ नक्शा तैयार किया है. इस नक्शे में करीब 8 लाख आकाशगंगाओं को शामिल किया गया है. डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि यह न तो प्रकाश छोड़ता है न उसे सोखता है और न ही उसे रिफलेक्ट करता है. आमतौर पर हम जिन चीजों को देखते हैं वे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन औपर इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं. लेकिन डार्क मैटर इससे बिल्कुल अलग है.

ना दिखने वाली चीजों को कैसे देखा गया?

भले ही डार्क मैटर दिखाई ने दे लेकिन इसमें ग्रैविटी होता है. अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में बताया था कि भारी चीजें अंतरिक्ष में समय और स्थान को मोड़ देती हैं. जब पीछे की आकाशगंगाओं का प्रकाश इस इनविजिबल डार्क मैटर के पास से गुजरता है तो मुड़ जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग (Gravitational Lensing) कहते हैं.

यह भी पढ़ें: समंदर के 1100 मीटर नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया', वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की रहस्यमयी आवाजें

Add Zee News as a Preferred Source

जेम्स वेब की बड़ी कामयाबी

इस स्टडी के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के एक खास हिस्से को करीब 255 घंटों तक देखा. यह हिस्सा पूर्णिमा के चांद से करीब ढाई गुना बड़ा दिखता है. इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने इस इलाके की स्टडी की थी. James Telescope के इंफ्रारेड कैमरों ने इतनी धुंधली और दूर की आकाशगंगाओं को पकड़ा है जिन्हें जमीनी दूरबीनें कभी नहीं देख सकती थीं.

यह भी पढ़ें: इंसानों ने बना दिया 'कचरे का ग्रह', दुनिया के सभी जानवरों से भी भारी हुआ प्लास्टिक का वजन

नीला रंग और डार्क मैटर का जाल

वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई तस्वीरों में नीला रंग डार्क मैटर के जमाव को दिखाता है. जहां नीला रंग बहुत गहरा है वहां उसे डार्क मैटर बहुत सघन है. यह नक्शा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि आकाशगंगाएं कैसे बनीं और ब्रह्मांड के विकास में डार्क मैटर की क्या भूमिका है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यूनिवर्स का 27% हिस्सा डार्क मैटर है.