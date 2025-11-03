Jane Goodall: वो महिला, जो चिंपांजियों के बीच जंगलों में रहीं, उनकी भाषा सीखी, वरना शायद...

Jane Goodall Chimpanzee story: आपने देखा होगा कि घने जंगलों में रहने वाले चिंपांजी को इंसान के कामों में लगाया जाता है. ये जीव कितना माहिर है दुनिया इस सच से 4 नवंबर 1960 को रूबरू हुई. एक यंग ब्रिटिश महिला ने ऐसा नजारा देखा जिसने विज्ञान की सोच और इंसानियत की डेफिनेशन बदल दी. वो थीं जेन गुडॉल (Jane Goodall), और उस दिन उन्होंने देखा कि एक चिंपांजी पेड़ की डाल तोड़कर उससे पत्ते हटाकर उसे दीमक के बिल में डाल रहा था. कुछ ही पल बाद जब उसने टहनी बाहर निकाली, तो उस पर चिपके दीमक उसने चाट लिए.

चिपांजी पर अहम खोज

किसी को ये एक मामूली घटना लग सकती थी, लेकिन असल में ये एक ऐतिहासिक खोज थी. जेन ने महसूस किया कि वो चिंपांजी 'टूल' बना रहा था, यानी एक ऐसी चीज जो तब तक सिर्फ इंसानों की पहचान मानी जाती थी.



दुनिया को चिपांजी की समझदारी का पता चला

ब्रिटिश पुराजीव विज्ञानी (Paleontologist) लुई लीकी को जब जेन ने ये बताया, तो उनका जवाब इतिहास में दर्ज हो गया, उन्होंने कहा “अब या तो हमें इंसान को फिर से डिफाइन करना होगा, या स्वीकार करना होगा कि चिंपांजी भी इंसान हैं.” उस पल से मानव-विज्ञान (Anthropology) और पशु-व्यवहार विज्ञान (Ethology) में एक नया चैप्टर शुरू हुआ. दुनिया ने समझा कि इंटेलिजेंस, हमदर्दी और संस्कृति जैसी भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि कुदरत के अन्य जीवों में भी मौजूद हैं.



चिंपांजी पर लिखी किताब

साल 2000 की अपनी किताब 'रीजन फॉर होप: ए स्पिरिचुअल जर्नी' (Reason for Hope: A Spiritual Journey) में जेन ने चिंपांजियों के बिहेवियर को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि हमने पाया कि उनमें भी क्रूरता हो सकती है. वो हमारी तरह, कुदरत का एक बेहद अंधकारमय पहलू हैं.

जंगल में चिपांजियों के बीच रही

जेन गुडॉल ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका (Africa) के तंजानिया (Tanzania) देश के गॉम्बे नेशनल पार्क (Gombe National Park) में चिंपांजियों के बीच बिताया. बिना किसी फॉरमल साइंटिफिक ट्रेनिंग के, उन्होंने सालों तक उनकी भाषा, जज्बात और रिश्तों को देखा, समझा और दर्ज किया. वो जंगल में रहने वाले जीवों को 'रिसर्च सब्जेक्ट' नहीं, बल्कि 'परिवार' की तरह देखती थीं. उनके कैमरे और नोटबुक ने विज्ञान को एक नई संवेदना दी. 1 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 91 साल की उम्र में जेन का निधन हो गया.

