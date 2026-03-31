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Hindi Newsविज्ञानहवा से पेट्रोल बनाने में कामयाब हुआ जापान... कर दिखाया था सबसे बड़ा चमत्कार! फिर अचानक क्यों रोकना पड़ा यह ड्रीम प्रोजेक्ट?

हवा से पेट्रोल बनाने में कामयाब हुआ जापान... कर दिखाया था सबसे बड़ा चमत्कार! फिर अचानक क्यों रोकना पड़ा यह ड्रीम प्रोजेक्ट?

Japan Carbon Neutral Fuel Technology: जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया, जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है. उन्होंने हवा से ईंधन (Fuel from Air) बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. लेकिन इस सफलता के ठीक बाद, जब दुनिया इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की उम्मीद कर रही थी, तब जापान ने एक हैरान करने वाला फैसला लेते हुए इस प्रोजेक्ट को पॉज (Pause) कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:30 AM IST
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हवा से पेट्रोल बनाने में कामयाब हुआ जापान... कर दिखाया था सबसे बड़ा चमत्कार! फिर अचानक क्यों रोकना पड़ा यह ड्रीम प्रोजेक्ट?

Japan Carbon Neutral Fuel Technology: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसी से गाड़ियां चलाने के लिए ईंधन (Fuel) बनाया जा सकता है? जापान के वैज्ञानिकों ने इस नामुमकिन लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया था. उन्होंने एक ऐसा 'कार्बन न्यूट्रल' ईंधन तैयार कर लिया था, जो सीधे हवा से सोखी गई कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) से बना था. यह टेक्नोलॉजी तब लोगों के सामने आई, जब दिग्गज कंपनी ENEOS Corporation ने अपने योकोहामा प्रदर्शन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग करके कृत्रिम ईंधन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया. लेकिन जब पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी का जश्न मनाने वाली थी, तभी जापान ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इस प्रोजेक्ट को पॉज (Pause) कर दिया. आइए, समझते हैं कि आखिर वह क्या मजबूरी थी?

क्या है 'हवा से ईंधन' बनाने का साइंस?

इस टेक्नोलॉजी को 'सिंथेटिक फ्यूल' या ई-फ्यूल (e-Fuel) कहा जाता है. इसमें वैज्ञानिक हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और उसे पानी से निकाली गई हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं. इस रासायनिक प्रक्रिया से एक ऐसा तरल ईंधन तैयार होता है, जो बिल्कुल पेट्रोल या डीजल की तरह काम करता है. इसे 'कार्बन न्यूट्रल' इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसे जलाते समय उतनी ही CO2 निकलती है, जितनी इसे बनाने के लिए हवा से ली गई थी.

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जापान की वह 'जादुई' सफलता

जापान की प्रमुख कंपनियों और रिसर्च संस्थानों ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया था. उन्होंने साबित कर दिया था कि इस ईंधन को बिना किसी बदलाव के मौजूदा कारों और विमानों के इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह दुनिया के लिए 'गेम चेंजर' साबित होने वाला था, क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर शून्य हो सकता था.

सफलता के बाद क्यों लगी रोक?

जब यह टेक्नोलॉजी व्यावसायिक रूप से लॉन्च होने के करीब थी, तब जापान ने इसे रोकने का फैसला किया. इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए. जिसमें पहला कारण था भारी भरकम लागत. हवा से ईंधन बनाने का खर्च साधारण पेट्रोल की तुलना में बहुत ज्यादा आता है. एक लीटर 'हवा वाला पेट्रोल' बनाने की लागत इतनी अधिक थी कि आम आदमी इसे खरीद ही नहीं पाता. दूसरा, इस ईंधन को बनाने में जितनी बिजली (रिन्यूएबल एनर्जी) खर्च होती है, उससे मिलने वाला आउटपुट काफी कम था. इस वजह से यह 'घाटे का सौदा' साबित हो रहा था. इसके बाद जापान की सरकार और कंपनियां अब अपना पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर लगा रही हैं. उन्हें लगा कि 'ई-फ्यूल' अभी बाजार के लिए तैयार नहीं है.

क्या यह इस तकनीक का अंत है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है. इसे भविष्य के लिए 'सुरक्षित' रख दिया गया है. जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) सस्ती होगी, हवा से ईंधन बनाने की यह टेक्नोलॉजी फिर से शुरू की जा सकती है. कारों के लिए भले ही EV बेहतर हो, लेकिन हवाई जहाजों को चलाने के लिए 'ई-फ्यूल' ही आने वाले समय की एकमात्र उम्मीद है.

क्यों कहा जा रहा है इसे 'कार्बन न्यूट्रल'?

जहां साधारण पेट्रोल जलने पर नई CO2 हवा में छोड़ता है, जिससे गर्मी बढ़ती है. वहीं, जापान का यह ईंधन जलने पर उतनी ही CO2 छोड़ता है, जितनी इसे बनाने के लिए हवा से ली गई थी. इससे पर्यावरण पर इसका असर जीरो (Net Zero) होता है. यह उन हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के लिए वरदान हो सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रिक बैटरी से चलाना फिलहाल नामुमकिन है.

दुनिया के लिए क्या हैं इसके मायने?

अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है, तो यह क्लाइमेट चेंज (Climate Change) के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगी. हवा की गंदगी ही हमारा ईंधन बनेगी और गाड़ियों से धुआं निकलना बंद हो जाएगा. जापान 2050 तक पूरी तरह 'कार्बन न्यूट्रल' होना चाहता है. इसके लिए जापानी कंपनियां अब ऐसी कारों और इंजनों पर काम कर रही हैं, जो सीधे इस तरह के सिंथेटिक फ्यूल पर चल सकें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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